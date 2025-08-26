Im Schatten des Hartplatz-Duells in Ober Kostenz zwischen dem A-Staffel-6-Schlusslichts und Oberliga-Spitzenreiter TuS Koblenz spielen noch drei andere Klubs aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis um den Einzug in Runde drei des Fußball-Rheinlandpokals – und diese drei Duelle sind aus verschiedenen Gründen interessant. Erst am 3. September spielt Mitte-Bezirksligist SG Viertäler Oberwesel gegen Rheinlandligist SG Mülheim-Kärlich.

SG Weißenthurm/Urmitz - FC Emmelshausen-Karbach (Mi., 19.30 Uhr, in Weißenthurm). Das Besondere an diesem Duell ist auch der Trainer der Gastgeber. Patrick Birkner spielte von 2014 bis 2016 beim FC Karbach in der Rheinlandliga, die Verbindungen von „Pisko“ auf den Quintinsberg sind nach wie vor da. Und daher weiß er um die Kräfteverhältnisse: „Wir sind krasser Außenseiter und wollen uns einfach so gut es geht wehren. Mein Team hat sich dieses Spiel redlich verdient, wir sollten es genießen.“ Ein bisschen Vorsicht sollte aber auch Oberligist Emmelshausen-Karbach walten lassen, denn die Weißenthurmer haben alle drei Spiele in der A Staffel 4 gewonnen und in der ersten Runde Mitte-Bezirksligist Anadolu Koblenz mit 2:1 ausgeschaltet. „Wir wollen keine Pokalstimmung aufkommen lassen“, sagt FCEK-Coach Patrick Kühnreich, „wir wollen das seriös spielen und dann darf es auch keine Ausrede geben.“ Der wird nach dem 0:3 in der Liga beim SV Gonsenheim auch aus Gründen der Belastungssteuerung rotieren, aber nicht nur: „Wir haben 0:3 verloren, es ist auch eine Gelegenheit, sich zu präsentieren.“ Im Tor wird Maximilian Krapf stehen, Torjäger Max Wilschrey wird erst am Sonntag in der Partie bei Cosmos Koblenz wieder im Kader stehen. Das freut Kühnreich, denn beim 2:2 gegen Kaiserslautern II und nun beim 0:3 hat er einen Hauptgrund festgemacht als Ursache: „Unsere Chancenverwertung muss besser werden. Wir hatten in beiden Spielen genug Chancen, um sie auf unsere Seite zu ziehen. Wenn du in Gonsenheim führst, gewinnst du wahrscheinlich selbst 3:0.“

SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen - TuS Immendorf (Mi., 19.30 Uhr, in Mörschbach). Vor gar nicht allzu langer Zeit auf Augenhöhe in der Bezirksliga Mitte, hat sich das Blatt hier doch gewendet, denn die Mörschbacher sind immer noch Bezirksligist, während Immendorf in sein drittes Rheinlandliga-Jahr geht. Der Start indes war bei beiden identisch, Mörschbach steht mit einem Punkt aus drei Spielen auf Platz 15, Immendorf ebenfalls. TuS-Trainer Marvin Schenk wird nach dem ersten Punktgewinn in Linz nun rotieren, weiß aber um das Risiko im Hunsrück: „Sie werden versuchen, Chaos zu stiften, darauf müssen wir uns einstellen.“ Chaos will Mörschbachs Spielertrainer Simon Peifer jedoch nicht veranstalten, eher etwas in Richtung der schönen Rheinlandpokalabende – und die gab es durchaus ab und an gerade in Mörschbach gegen höherklassige Gegner. Rotieren wird Peifer auch, aber in Maßen: „Wir gucken schon, dass wir die Belastung verteilen, aber wechseln nicht komplett durch. Für uns ist das ein Bonusspiel.“ Fest steht: Im Tor wird Silas Kiefer stehen statt Leon Roth.

FC Metternich - TuS Kirchberg (Mi., 20 Uhr). Bei Metternich gegen Kirchberg gehen die Gedanken unweigerlich zurück in den Mai 2019, als der TuS vor dem FC Meister der Bezirksliga Mitte wurde. Zumindest bei den etwas Älteren, die in beiden Teams durchaus noch vorhanden sind. Die beiden Trainer waren damals noch nicht dabei, der Bopparder Leonardo de Sousa trainiert Metternich seit Januar 2024, nämlich genau ab dem Zeitpunkt, als sein „Chef“ Patrick Kühnreich zum FC Karbach ging und dort unter anderem Selim Denguezli trainierte, der nun wiederum seine Debütsaison als Coach bei Kirchberg feiert. „Wir hatten uns im Pokal die dritte Runde als Ziel gesetzt, also müssen wir noch eine Runde überstehen“, sagt de Sousa mit einem Schmunzeln, wohlwissend um die klare Rollenverteilung. „Die Chance liegt bei ein paar Prozent und gerade zu Hause traue ich uns einiges zu.“ Es wird auf Kunstrasen gespielt, was auch den Gästen – in der Vorsaison war erst im Halbfinale gegen Rot-Weiss Koblenz Schluss – entgegenkommen dürfte.