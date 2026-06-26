Die Klasseneinteilung im FVR In unteren Kreisligen gibt es einschneidende Änderungen Marco Rosbach 26.06.2026, 14:04 Uhr

i Als Vizepräsdent und als Vorsitzender des Spielausschusses tragen Marco Schütz (links) und Jens Bachmann (rechts) Verantwortung für den Spielbetrieb im Fußballverband Rheinland. Für beide geht es in die heiße Phase der Klasseneinteilung. René Weiss

Vor drei Jahren feierte die Klasseneinteilung per Software Premiere im Fußballverband Rheinland. Inzwischen ist vieles Gewohnheit geworden – und doch bleibt Spannung. Auch wird es echte Neuerungen geben, wie Jens Bachmann vom Spielausschuss verrät.

Bis 30. Juni, also bis kommenden Dienstag, haben Vereine im Fußballverband Rheinland (FVR) Zeit, ihre Mannschaften für die kommende Saison zu melden. In den Tagen danach geht es zum nunmehr vierten Mal darum, mittels einer Software die neuen Spielklassen einzuteilen.







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