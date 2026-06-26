Vor drei Jahren feierte die Klasseneinteilung per Software Premiere im Fußballverband Rheinland. Inzwischen ist vieles Gewohnheit geworden – und doch bleibt Spannung. Auch wird es echte Neuerungen geben, wie Jens Bachmann vom Spielausschuss verrät.
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Bis 30. Juni, also bis kommenden Dienstag, haben Vereine im Fußballverband Rheinland (FVR) Zeit, ihre Mannschaften für die kommende Saison zu melden. In den Tagen danach geht es zum nunmehr vierten Mal darum, mittels einer Software die neuen Spielklassen einzuteilen.