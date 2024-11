Spielt der Wettergott mit? In einem Spiel ist Vieles möglich 22.11.2024, 11:02 Uhr

i Gut gegrätscht: Nachdem Marcel Wilm (liegend, gegen Tobias Noll) Ende September mit den Sportfreunden in einer Neuauflage des C-Finales für das Pokal-Aus der zweiten Garnitur der SG Aar-Einrich gesorgt hatte, knöpfen sich die Kurstädter zum sportlichen Jahresausklang nun die erste Welle der Kombinierten vor Andreas Hergenhahn

Falls der Wettergott nicht einen Strich durch die Rechnung macht, steht am Sonntag das Viertelfinale im Fußball-Kreispokal A/B an. Besonderes Bonbon für die Sieger: Wer die Vorschlussrunde erreicht, hat die Teilnahme am Rheinlandpokal sicher.

Schickt der Wettergott die Fußballer vorzeitig in die Winterpause oder geht das Viertelfinale im Kreispokal A/B am Sonntagnachmittag doch über die Bühne?SG Bogel/Reitzenhain/Bornich – TuS Gückingen (in Reitzenhain). „Unsere Verantwortlichen gehen davon aus, dass am Sonntag in Reitzenhain gespielt werden kann“, ist Andreas Nickel, Coach der Dreier-Kombinierten vom hinteren Taunus optimistisch, dass das Top-Spiel der Runde der ...

