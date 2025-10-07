Rheinlandpokal in Urbar Immendorf bemüht gegen FCEK die „Dörnchen-Erinnerungen“ 07.10.2025, 09:05 Uhr

i Ob der TuS Immendorf (in Rot mit dem Ex-Karbacher Andreas Nicolay) gegen den FC Emmelshausen-Karbach im Rheinlandpokal öfter mal den Gegner wie hier Mendigs Matthias Wengenroth am Weiterkommen hindern muss via Trikottest, wird sich am Mittwoch in Urbar zeigen. Der Immendorfer Coach Marvin Schenk (rechts) und seine beiden Co-Trainer Julian Schmitz (sitzend) sowie Julian Moog hoffen jedenfalls auf einen spannenden Pokalabend zwischen ihrem Rheinlandligisten und dem Hunsrücker Oberligisten. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Die Rollen sind verteilt, auch wenn nur eine Klasse zwischen dem Rheinlandligisten TuS Immendorf und dem Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach liegt. Aber auch der Rheinlandpokal hat seine eigenen Gesetze, das wissen vor allem die Gastgeber.

Sowohl Rheinlandligist TuS Immendorf als auch Oberligist FC Emmelshausen-Karbach haben schon einmal im Finale des Fußball-Rheinlandpokals gestanden. Die Vorderhunsrücker sogar schon zweimal. Wobei es genau genommen der FC Karbach war, der 2020 mit 0:5 und 2022 mit 0:1 gegen den FV Engers verlor.







