Die Rollen sind verteilt, auch wenn nur eine Klasse zwischen dem Rheinlandligisten TuS Immendorf und dem Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach liegt. Aber auch der Rheinlandpokal hat seine eigenen Gesetze, das wissen vor allem die Gastgeber.
Sowohl Rheinlandligist TuS Immendorf als auch Oberligist FC Emmelshausen-Karbach haben schon einmal im Finale des Fußball-Rheinlandpokals gestanden. Die Vorderhunsrücker sogar schon zweimal. Wobei es genau genommen der FC Karbach war, der 2020 mit 0:5 und 2022 mit 0:1 gegen den FV Engers verlor.