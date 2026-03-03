Neue „SpoRZfreunde“-Folge Im Rheinlandpokal geht es nun ans Eingemachte Lukas Erbelding

Moritz Hannappel 03.03.2026, 06:00 Uhr

i Im vergangenen Jahr sicherte sich der FV Engers den Sieg im Rheinlandpokal. Welches Team wird in dieser Saison triumphieren? René Weiss

Das Viertelfinale im Fußball-Rheinlandpokal steht vor der Tür. Drei Spiele finden an diesem Mittwoch statt, ein weiteres Duell folgt in der kommenden Woche. In unserem Fußball-Podcast „SpoRZfreunde“ werfen wir einen Blick auf die Partien.

An diesem Mittwoch wird das Viertelfinale im Fußball-Rheinlandpokal eröffnet. Die TuS Koblenz muss beim Ahrweiler BC bestehen, während der FC Rot-Weiss ein Auswärtsspiel beim FC Bitburg bestreitet. In diesen Spielen empfängt ein Rheinlandligist jeweils einen Oberligisten.







Artikel teilen

Artikel teilen