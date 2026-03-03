Neue „SpoRZfreunde“-Folge
Im Rheinlandpokal geht es nun ans Eingemachte
Im vergangenen Jahr sicherte sich der FV Engers den Sieg im Rheinlandpokal. Welches Team wird in dieser Saison triumphieren?
René Weiss

Das Viertelfinale im Fußball-Rheinlandpokal steht vor der Tür. Drei Spiele finden an diesem Mittwoch statt, ein weiteres Duell folgt in der kommenden Woche. In unserem Fußball-Podcast „SpoRZfreunde“ werfen wir einen Blick auf die Partien.

Lesezeit 1 Minute
An diesem Mittwoch wird das Viertelfinale im Fußball-Rheinlandpokal eröffnet. Die TuS Koblenz muss beim Ahrweiler BC bestehen, während der FC Rot-Weiss ein Auswärtsspiel beim FC Bitburg bestreitet. In diesen Spielen empfängt ein Rheinlandligist jeweils einen Oberligisten.

RheinlandpokalSport

