Das Viertelfinale im Fußball-Rheinlandpokal steht vor der Tür. Drei Spiele finden an diesem Mittwoch statt, ein weiteres Duell folgt in der kommenden Woche. In unserem Fußball-Podcast „SpoRZfreunde“ werfen wir einen Blick auf die Partien.
An diesem Mittwoch wird das Viertelfinale im Fußball-Rheinlandpokal eröffnet. Die TuS Koblenz muss beim Ahrweiler BC bestehen, während der FC Rot-Weiss ein Auswärtsspiel beim FC Bitburg bestreitet. In diesen Spielen empfängt ein Rheinlandligist jeweils einen Oberligisten.