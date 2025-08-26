64 Mannschaften träumen vom Einzug in die dritte Runde des Wettbewerbs um den Fußball-Rheinlandpokal, doch nur 32 können weiterkommen. Wer das sein wird, entscheidet sich bis zum 10. September. Die meisten Spiele sind aber schon an diesem Mittwoch.

Mit Spannung erwartete Duelle wie das Westerwälder Derby zwischen der SG Ahrbach und den Spfr Eisbachtal oder das Neuwieder Kreisduell zwischen dem SV Windhagen und Titelverteidiger FV Engers werden erst in der kommenden Woche angepfiffen (Mi., 3. September, 19.30 Uhr), abgeschlossen wird die zweite Runde im Wettbewerb um den Fußball-Rheinlandpokal gar erst in zwei Wochen mit dem Spiel der SG Müschenbach gegen die SG Hundsangen (Mi., 10. September, 19.30 Uhr). Das Gros der Spiele ist aber für diesen Mittwoch angesetzt. So blicken die Teams aus dem Bezirk Ost ihren Aufgaben entgegen:

Spvgg Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod (Mittwoch, 19.30 Uhr). „Ich glaube, das kann ein richtig gutes Spiel werden“, sagt Lautzerts Trainer Justin Keeler – und das aus gutem Grund. Weder seine Mannschaft noch die Gäste haben in dieser noch jungen Saison bislang eine Pflichtspielniederlage erlitten. Lautzert ist mit neun Punkten Zweiter in der Bezirksliga-Tabelle, Westerburg mit sieben Zählern Dritter. Keeler spielte bis zum Ende der Saison 2021/22 beim kommenden Gegner. Bei allen Verbindungen aus der Vergangenheit würde er durch einen Sieg über den Ex-Klub natürlich gerne in die dritte Runde einziehen. „Unsere Spiele in Lautzert sind immer etwas Besonderes. Da kann eine Partie in beide Richtungen gehen.“

i Die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod (in Rot Maximilian Strauch) will zu Hause das Drittrundenticket lösen. Elias Günter (links) und die SG Müschenbach spielen erst in zwei Wochen gegen die SG Hundsangen um den letzten Platz in der Runde der 32 verbliebenen Teams. Jürgen Augst/byJogi

Begleitet wurde der Bezirksliga-Alltag in den vergangenen Tagen durch reichlich Pressewirbel rund um die drei Elfmetertore von Schlussmann Hrvoje Vincek gegen St. Katharinen. Selbst die Boulevard-Zeitung mit den vier großen Buchstaben griff das Thema auf. „Wir haben das mit viel Humor genommen. Weil bei uns jedes Foto in der Zeitung etwas kostet, ist die Mannschaftskasse dank Hrvoje bereits gut gefüllt“, schmunzelt Keeler. Am Mittwoch möchte die Spielvereinigung die nächsten Positiv-Schlagzeilen herbeiführen. Westerburgs Coach Christian Hartmann überrascht der gute Lautzerter Start überhaupt nicht: „Sie sind mit der individuellen Qualität ihrer Spieler für mich ein Top-Fünf-Kandidat in dieser Saison. Wir werden am Mittwoch ein paar Spieler einsetzen, die bislang noch weniger zum Zug kamen.“

SG St. Katharinen-Vettelschoß – Spvgg EGC Wirges (Mittwoch, 19.30 Uhr). Sie werden reifer, sie werden erfahrener. EGC-Trainer Sven Baldus sieht bei seinen jungen Spieler gegenüber der vorletzten Saison einen deutlichen Entwicklungsschritt, der es den Wirgesern ermöglicht, in der Rheinlandliga die benötigte Robustheit und Präsenz an den Tag zu legen. „Es ist von allem ein Tick mehr da als damals. Alle hauen sich rein, zeigen Zweikampfhärte und glauben an sich“, sagt Baldus. Die Glas-Chemiker glauben auch daran, am Mittwoch im Kreis Neuwied bestehen und in die nächste Runde einziehen zu können. „Wenn wir diszipliniert agieren, bin ich guter Dinge“, schildert der Wirgeser Übungsleiter, der sich als ausgemachter Freund des Pokalwettbewerbs bekennt: „Das sind besondere Spiele, und mit etwas Glück hat man immer auch die Chance, weit zu kommen. Außerdem wollen wir die Gelegenheit nutzen, weitere Motivation für die nächsten Spiele zu tanken.“

i In der ersten Runde setzte sich die SG St. Katharinen-Vettelschoß (in Rot) gegen die SG Aar-Einrich. Jetzt geht es gegen den Rheinlandligisten Spvgg EGC Wirges. Andreas Hergenhahn

Genauso wie Wirges sind auch die Gastgeber gerade erst aufgestiegen, allerdings eine Stufe tiefer aus der A-Klasse in die Bezirksliga. Dort zeigte sich Christoph Binots Team bislang als absolut konkurrenzfähig. „Mit sechs Punkten aus drei Spielen können wir absolut zufrieden sein. Auf das Spiel gegen eine höherklassige Mannschaft freuen wir uns sehr. In der Anfangsformation werden wir gegenüber vergangenen Sonntag ein paar Veränderungen vornehmen, um die Einsatzzeiten zu verteilen“, kündigt der SG-Trainer an.

TuS Burgschwalbach – FC Borussia Niederroßbach (Mittwoch, 19.30 Uhr). Besondere Rheinlandpokalabende unter Flutlicht haben in Burgschwalbach inzwischen Tradition. Schon so mancher Favorit musste am Stellweg seine Ambitionen begraben, mit Eintracht Trier und TuS Koblenz hatten zwei der großen Nummern im Fußballverband Rheinland im Aartal ganz schön zu beißen, ehe die Rot-Schwarzen in die Knie gezwungen waren. Der einzig verbliebene Rhein-Lahn-Vertreter im diesjährigen Wettbewerb hofft auf nun ein nächstes erfolgreiches Pokalkapitel.

Der Gegner in Runde zwei kommt aus der gleichen Klasse und ist somit ein Bekannter, bei dem in Verbindung mit dem Rheinlandpokal zwangsläufig Erinnerungen an die Saison 2015/16 wach werden. Damals noch als A-Ligist und im Zusammenschluss mit dem FC Emmerichenhain endete die Reise erst im Endspiel gegen Eintracht Trier. Damals wie heute dabei: der von der SG Rennerod zurückgekehrte Torjäger David Quandel. „Niederroßbach hat einen breiten, gut aufgestellten Kader. Ich sehe da niemanden, der nicht kicken kann“, sagt Burgschwalbachs Trainer Timo Wimmer.

i Mit der TuS Burgschwalbach bekommt es der neue Trainer Timo Wimmer mit dem Finalisten der Saison 2015/16 zu tun. Andreas Hergenhahn

Die Liga-Niederlagen gegen Hundsangen und Lautzert-Oberdreis macht der TuS-Coach vor allem an den kapitalen Abwehrfehlern fest. „Gegen Lautzert haben wir uns die vier Gegentore quasi selbst geschossen. Wir müssen diese groben Fehler abstellen und von Anfang an voll da sein.“ Zur Pause lag Burgschwalbach jeweils schon vorentscheidend zurück. Das Potenzial, gegnerische Fehler zu bestrafen bringen die Gäste vom Hohen Westerwald mit, wie sie mit zehn Toren in den Partien gegen Windhagen (6:3) und Herschbach (4:2) zeigten.

SG Herschbach/Girkenroth/Salz – SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen (Mittwoch, 19.30 Uhr, in Salz). Binnen vier Tagen spielen Herschbach und Malberg zweimal gegeneinander. Nach dem Pokalspiel in Salz kommt es bereits am Samstag in der Liga in Malberg zum „Rückspiel“. „Jahrelang haben die beiden Teams zwei Klassen voneinander getrennt. Es ist ein interessanter Vergleich, dass wir jetzt aufeinandertreffen“, sagt Herschbachs Trainer Dirk Hannappel. Für ihn sind seit seinem letzten Einsatz gegen Malberg 13,5 Jahre vergangen. Damals stand er noch in Diensten der Sportfreunde Eisbachtal, die „Eisbären“ waren der Favorit. Wer sich diesmal in dieser Rolle befindet, lassen die Trainer offen.

„Herschbach hat immerhin schon ein Spiel gewonnen“, hätte sich Malbergs Florian Hammel einen besseren Start als die beiden Unentschieden aus drei Spielen gewünscht. „Wir müssen uns in der Bezirksliga erst noch zurechtfinden und auf mehr Ballbesitzfußball einstellen. Bislang haben wir uns noch nicht belohnt, weil wir es zum Beispiel gegen Windhagen verpasst haben, die Tore zu schießen“, erklärt der frühere Torhüter, der personell etwas rotieren möchte und seine Mannen – um auf den Naturrasen in Salz eingestellt zu sein – am Montag in Elkenroth auf dem gleichen Untergrund trainieren ließ. Für Dirk Hannappel sagt die Favoritenrolle ohnehin herzlich wenig aus: „Das ist egal. Man hat vor dem Anpfiff deshalb ja kein Tor mehr. Unsere Jungs sollen ihren Fußball spielen, den sie können.“

TuS Asbach – VfB Linz (Mittwoch, 19.30 Uhr). Eine Klasse trennt den Bezirksligisten Asbach vom Rheinlandligisten Linz, aber TuS-Trainer Simone Floris hat Hoffnungen, dass diese Differenz nicht so deutlich ausfällt, denn: „Wir sind mit Sicherheit nicht die schlechteste Mannschaft in der Bezirksliga – und Linz ist auch nicht die beste Mannschaft in der Rheinlandliga.“ Der große Kader und die Englische Woche bieten ihm eine Steilvorlage, die Einsatzzeiten zu verteilen. „Wir haben genug gut Spieler, die wir jederzeit einsetzen können“, kündigt Floris eine Pokalrotation in der Aufstellung an.

i Nach dem Remis gegen den TuS Immendorf geht es für den VfB Linz (weiße Trikots) in der zweiten Pokalrunde zum Kreiskonkurrenten TuS Asbach. Heinz-Werner Lamberz

Auf Linzer Seite hat man noch nicht richtig zu seinem Spiel gefunden. Trainer Thomas Schuster präzisiert: „Bei der Spielkontrolle und in eigenem Ballbesitz gibt es noch Luft nach oben. Diese Qualitäten wollen wir uns wiederholen. Das kann aber auch ganz schnell gehen. Dafür habe ich im Spiel gegen den Ball und in der Verteidigung bereits Schritte nach vorn gesehen.“ Schuster würdigt vor dem Neuwieder Kreisduell – den Derby-Begriff halten sowohl TuS als auch VfB für etwas weit hergeholt – die Arbeit der Gastgeber. „Ich verfolge sie schon seit meiner Zeit in Roßbach. Sie machen einen kontinuierlich guten Job und entwickeln sich ständig weiter. Mit Daniel Buballa haben sie nun natürlich einen Spieler hinzubekommen, der viel Sicherheit gibt“, so Schuster.

TuS Montabaur – VfB Wissen (Mittwoch, 19.30 Uhr). „Wir pfeifen personell aus dem letzten Loch“, schildert Montabaurs Trainer Markus Kluger. Schon vor dem Spiel gegen Hundsangen dünnten Krankheiten und Verletzungen den Kader der Kreisstädter aus, jetzt kommen mindestens zwei weitere Ausfälle hinzu. Simon Schwickert und Philipp Görg werden nach ihren verletzungsbedingten Auswechslungen am Sonntag definitiv fehlen, hinter Julius Reschke steht ein Fragezeichen. Mit sechs von neun möglichen Bezirksliga-Punkten ist Kluger derzeit „total zufrieden“. „Auch gegen Aufstiegskandidat Hundsangen waren wir 70 Minuten lang die bessere Mannschaft. Das Pokalspiel gegen Wissen ist für uns ein Bonusspiel – eine schönes unter Flutlicht gegen einen Rheinlandligisten.“

Der VfB Wissen erlebte vor zehn Monaten im Heimspiel gegen Eintracht Trier (1:3) einen Pokalabend, an den sich Trainer Dirk Spornhauer gerne zurückerinnert. „Das war ein Highlight“, sagt er. Um einen ähnlichen Höhepunkt vielleicht auch in dieser Pokal-Saison wieder erleben zu können, müssen die Siegstädter zunächst einmal in Montabaur bestehen. „Wir werden rotieren, um einigen Spielern Spielpraxis zu geben. Dann muss man berücksichtigen, dass wir in dieser Formation noch nicht so eingespielt sein werden. Ein Selbstläufer wird das Spiel nicht“, ist sich Spornhauer sicher. Dass der VfB in der Liga bei einem Punkt aus der Partie gegen den SV Laubach steht, will er bei dem schwierigen Auftaktprogramm richtig eingeordnet wissen: „Wir dürfen uns nicht beirren lassen. Und auch wenn es in den nächsten Wochen unruhig werden sollte, müssen wir die Nerven behalten und bei uns bleiben.“

SG Augst Eitelborn – FV Rübenach (Mittwoch, 19.30 Uhr). Sieg gegen Mörschbach, Niederlage gegen Mayen, Unentschieden gegen Westum – seit dem vergangenen Wochenende hat die SG Augst von allem etwas in dieser Saison erlebt. In Neuhäusel und Umgebung steht man erstmals seit der Saison 2008/09 wieder im Rheinlandpokal. Der lockere 8:0-Aufgalopp gegen die SG Mosel Löf II war kein richtiger Gradmesser, der kommt aber jetzt in Runde zwei auf Robin Reifenbergs Mannschaft zu. Rheinlandliga-Aufsteiger FV Rübenach nimmt den Wettbewerb jedenfalls ernst, wie Trainer Benedikt Lauer schildert.

„Als Rheinlandligist hat man den Anspruch, in die dritte oder vierte Runde einzuziehen. Wir attraktiv es werden kann, zeigen die Beispiele Immendorf und Schneifel, die es ins Finale geschafft haben“, erklärt der ehemalige Montabaurer, der den einen oder anderen Wechsel für die Partie im Augst-Stadion ankündigt. Zurück zur letzten Rheinlandpokal-Saison der Gastgeber: Damals war in Runde zwei durch eine deutliche Niederlage gegen den SSV Boppard Feierabend. Kann der Bezirksliga-Neuling diesmal länger mitmischen?

HSV Neuwied – SG Betzdorf (Mittwoch, 20.15 Uhr, in Niederbieber). 22 Pokalpartien werden am Mittwochabend ausgetragen, die zwischen dem HSV Neuwied und der SG Betzdorf beginnt als letzte. Das hat mit der momentanen Platzsituation des Heimatsportvereins zu tun. Der Rasenplatz im Rhein-Wied-Stadion wird komplett neu gemacht, in Heddesdorf will man der SG Neuwied, die bereits am Freitagabend wegen des HSV-Ligaheimspiels gegen Urbar auf ihr Training verzichtete, nicht noch einmal den Terminplan durchkreuzen, und so begaben sich Trainer Stefan Fink und Co. auf die Suche nach einer anderen Spielstätte. In Niederbieber wurde man fündig. Hier hat die Mannschaft am Montag trainiert, um sich auf die Bedingungen einstellen zu können. „Wir wollen unseren Zuschauern natürlich ein entsprechendes Umfeld bieten, sodass unsere Spieler auch in Aufbau und Transport involviert sein werden“, schildert Fink die Begleiterscheinungen.

i In der Bezirksliga auf Kurs, aber auch im Pokal erfolgreich? Für die SG 06 Betzdorf geht es in der zweiten Runde zum HSV Neuwied. Andreas Hergenhahn

Zum Sportlichen: „Unsere Form ist richtig gut“, sieht der frühere Torwart sein Team mit einem Punkt aus drei Partien bislang noch etwas unter Wert geschlagen. Bei den Gästen hingegen spiegelt sich die Leistung auch in Punkten wider: Der Vizemeister der Vorsaison in der Bezirksliga Ost ist noch verlustpunktfrei. „Das kommt nicht von ungefähr“, weiß Fink. Beim ehemaligen Oberligisten wird Blitztransfer Moritz Brato erstmals im Kader stehen. Der aus Hadamar zurückgekehrte Defensivrecke fehlte am Wochenende noch aufgrund einer Taufe, zählt in Niederbieber aber zum Aufgebot. Betzdorfs Trainer Enis Caglayan spricht voller Respekt vor dem HSV: „Sie waren in der vergangenen Saison eine der wenigen Mannschaften, die bei uns in Betzdorf gepunktet haben. Das ist ein anspruchsvolles Los für uns.“