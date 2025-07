Die ersten Partien in Runde eins im Fußball-Kreispokal Hunsrück/Mosel 1 und 2 sind absolviert. Am Wochenende stehen weitere Partien in beiden Wettbewerben an.

Der Startschuss im Fußball-Kreispokal Hunsrück/Mosel ist erfolgt, im Kreispokal 1 für A- und B-Klässler haben sich die SG Sohren, die SG Viertäler Oberwesel II und die neue SG Brohlbachtal aus dem Wettbewerb bereits verabschiedet. Im Kreispokal 2 für C-Klässler ist die SG Morshausen II und der Titelverteidiger SG Biebertal II raus.

Kreispokal 1

SG Hunsrückhöhe – SG Sohren/Büchenbeuren 5:1 (3:1). Fast 40 Jahre musste Hunsrückhöhe auf einen Pflichtspielsieg gegen Sohren warten, in Belg bei Dauerregen und immerhin noch 150 Zuschauen war es nun soweit. Die frühe Führung der Gastgeber durch Max Hein glich Sohrens Eric Kupp direkt aus. Nach ausgeglichener Anfangsphase war es dann eine einseitige Angelegenheit für Hunsrückhöhe. Felix Schmittinger und Florian Göbel schossen vor der Pause per Doppelschlag ein 3:1 heraus, nach dem Seitenwechsel sorgten Tim Endres und wiederum Hein für den 5:1-Endstand im Duell der beiden B-Staffel-14-Klubs, die sich in der Meisterschaft bereits am 16. August in Sohren wiedersehen. Hunsrückhöhe trifft nun im einzigen Zwischenrundenspiel (die restlichen Erstrundensieger stehen direkt im Achtelfinale am 17. September) auf den Sieger der Partie am Dienstag zwischen Kastellaun/Uhler (B 14) und Hausbay (A 6).

SG Viertäler Oberwesel II – SG Urbar/Werlau 2:3 (1:2). In Winzberg sicherte sich Favorit Urbar/Werlau im Duell der B-Staffel-9-Konkurrenten erst durch einen Treffer von Jannik Gärtner in der ersten Minute der Nachspielzeit den Sieg. Die Viertäler-Reserve, verstärkt unter anderem mit den Bezirksliga-Akteuren Fabio Aquila und Lukas Stüber, ging durch Martin Moller-Racke in Front, kurz vor der Pause drehten aber Jakob Muders und Fin Bachmann mit ihren Toren die Partie. Niklas Henzel glich nach 54 Minuten aus, aber Gärtner hatte mit dem 3:2 für Urbar das letzte Wort. In der Meisterschaft sehen sich beide am 22. August in Oberwesel wieder.

SG Brohlbachtal – SV Masburg 0:2 (0:1). Das erste Pflichtspiel der neuen Spielgemeinschaft Brohlbachtal (die SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl und die SG Düngenheim/Urmersbach schlossen sich zusammen) ging in Kaifenheim vor nur etwas mehr als 100 Zuschauern verloren: A-Klässler SV Masburg gewann verdient mit 2:0 beim B-Staffel-8-Titelkandidaten. Maik Steffens brachte den SVM nach 20 Minuten in Führung, Björn Gilles sorgte in der 72. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter für die Entscheidung.

Die Spiele am Wochenende: Zwei Partien finden am Freitag, vier am Sonntag statt. In Leiningen trifft am Freitag um 19.30 Uhr der FC Emmelshausen-Karbach III (B 9) auf den A-6-Aufsteiger SV Weiler, zeitgleich duellieren sich B-14-Aufsteiger SG Bremm II und der SV Binningen (A 6). Brisant dürfte es am Sonntag um 14.30 Uhr in Ney werden, nicht nur weil die B-Staffel-9-Rivalen SG Ehrbachtal und SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid aufeinandertreffen und es früher zu glorreicheren Zeiten schon die eine oder andere heiße Auseinandersetzung gab. Bei Niederburg ist wieder Patric Muders Trainer und sein Debüt führt ihn an den Ort, wo er im Mai kurz vor Saisonschluss nach drei Jahren Ehrbachtal vor die Tür gesetzt wurde. In Landkern fordert am Sonntag (14.30 Uhr) B-8-Aufsteiger SG lllerich den A-6-Aufsteiger SSV Ellenz-Poltersdorf heraus, zeitgleich kommt es zu einem weiteren Eifel-Mosel-Duell in Laubach, wo die Rheinlandliga-Reserve des SV (B 8) den A-6-Klub Spvgg Cochem empfängt. Und: Am Sonntag (15.30 Uhr) misst sich in Oppenhausen A-Klasse-Absteiger SG Oppenhausen/Nörtershausen mit dem Bezirksliga-Absteiger TuS Rheinböllen (A 6). Zwischen dem 5. und 13. August stehen die restlichen acht Paarungen der ersten Runde an.

Kreispokal 2

SG Hausbay/Ehrbachtal II – SG Morshausen/Beulich/Gondershausen II 3:0 (0:0). Nach der Pause schoss sich die gastgebende Reserve-SG in Ney auf die Siegerstraße und damit ins Achtelfinale. Hüseyin Ucar, David Neff und Alex Busch trafen für Hausbay/Ehrbachtal II.

SG Sohren/Büchenbeuren II – SG Biebertal/Unterkülztal II 3:1 (1:0). Sohren II, Kreispokal-2-Sieger von 2024, warf den amtierenden Titelträger Biebertal II bereits in der ersten Runde raus. Florian Gewehr brachte Sohren II in Führung (28.), Felix Scherer glich für die Gäste aus (68.). Der Ausgleich währte nicht lange, denn im Gegenzug machte Tobias Dechandt das 2:1 für Sohren II. Oldie-Joker Waldemar Stier besorgte in der Nachspielzeit das entscheidende 3:1.

Die Spiele am Wochenende: Zwei Partien finden am Freitag, drei am Sonntag statt. Den Anfang macht am Freitag (19 Uhr) die Begegnung SG Oppenhausen II gegen TuS Rheinböllen II, eine halbe Stunde später trifft der TuS Treis-Karden auf die SSG Lutzerather Höhe. Am Sonntag heißt es um 12.30 Uhr Lutzerather Höhe II gegen SG Brohlbachtal II, um 14.30 Uhr begrüßt die SG Laudert II in Horn den SSV Boppard II, ehe sich um 15 Uhr die B-Klasse-Absteiger TuS Kirchberg III und SG Soonwald/Simmern gegenüberstehen. Zwischen dem 6. August und dem 10. September stehen die restlichen vier Paarungen der ersten Runde an. Fünf Teams (TuS Ellern, SC Weiler II, SG Kastellaun/Uhler II, Türkgücü Simmern und SV Masburg II) haben ein Freilos erwischt und stehen bereits im Achtelfinale am 17. September.