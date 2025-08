Da hat sich das Weiterkommen im Elfmeterschießen in der ersten Runde des Rheinlandpokals gegen den Ost-Bezirksligisten Höhr-Grenzhausen für den A-Ligisten SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth aber mal richtig gelohnt: Denn als Gegner in der zweiten Runde bekam der Klub aus der A Staffel 6 den Oberligisten TuS Koblenz zugelost. Es dürfte also richtig was los sein am Mittwoch, 27. August, im Hunsrück. Falls die Partie dann auch stattfindet, denn noch sind wie üblich Verlegungen möglich. Insgesamt stehen 32 Paarungen an, alle Mannschaften von „oben“ bis „unten“ sind nun dabei – auch alle Teams aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Der neue Ober Kostenzer Spielertainer Pascal Endres hatte die Auslosung nicht live gesehen in den sozialen Kanälen des Fußballverbands, war aber sehr schnell im Bilde: „Es ging relativ flott auf meinem Handy“, schmunzelte Endres und ergänzte: „Was soll ich dazu sagen? So ein Spiel hast du nicht immer.“ Er und der eine oder andere Spieler hätten zwar gut mit dem Rheinlandligisten und Nachbarn TuS Kirchberg als Gegner leben können, zumal Endres aus Kirchberg zur neuen SG kam, aber die TuS zieht natürlich auch. Wo die Partie gespielt wird, muss man sehen, das Thema Flutlicht spielt eine Rolle, denn in Kappel auf Rasen gibt es das nicht, in Ober Kostenz auf der Asche schon.

Wiedersehen mit Birkner für FCEK

Die Kirchberger haben auch einen interessanten Gegner gezogen, sie müssen zum Mitte-Bezirksligisten FC Metternich. Dort in der „Kaul“ stieg der TuS 2019 erstmals in die Rheinlandliga auf, nun will der Halbfinalist des Vorsaison in Runde drei. Das ist natürlich das Ziel des höchstklassigen Hunsrück-Klubs FC Emmelshausen-Karbach, der in Runde zwei zum Koblenzer A-Ligisten SG Weißenthurm muss. Dort gibt es zumindest für die Karbacher ein Wiedersehen mit einem ehemaligen FCK-Spieler, denn die SG wird von Patrick Birkner trainiert. Als letztes wurde der Mitte-Bezirksligist SG Mörschbach gezogen, er darf sich auf Heimspiel gegen Rheinlandligist TuS Immendorf freuen.