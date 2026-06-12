Super Saison, alles erreicht Hunolds Zukunft bei Rot-Weiss II ist noch nicht sicher Stefan Lebert 12.06.2026, 15:19 Uhr

i Trainer Niklas Hunold erlebte mit dem FC Rot-Weiss Koblenz II eine erfolgreiche Saison: Das Team wurde Kreispokalsieger und stieg in die Bezirksliga auf. Jörg Niebergall

Fußball in der Bezirksliga: Rot-Weiss Koblenz II feiert verspäteten Aufstieg trotz vergangener Rückschläge. Ob Trainer Niklas Hunold bleibt, ist noch nicht ganz sicher.

Die Aufstiegsfeier beim FC Rot-Weiss Koblenz kommt zwar ein Jahr verspätet, dafür sind die Fußballer der zweiten Mannschaft der Rot-Weißen nun, nach dem Sprung in die Bezirksliga, umso glücklicher. „Wir haben alles erreicht, es war eine super Saison und sie ist optimal verlaufen“, freut sich Niklas Hunold, der Trainer der Oberligareserve.







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