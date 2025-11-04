Oberligist Rot-Weiss zu Gast Hundsangen will noch einmal für Überraschung sorgen René Weiss 04.11.2025, 14:19 Uhr

i Es ist noch nicht so lange her, da gewannen Julian Hannappel (rotes Trikot) und seine SG Hundsangen im Pokal gegen den Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal. Am Mittwoch peilt der Bezirksligist gegen den FC Rot-Weiss Koblenz wieder eine Überraschung an. Andreas Hergenhahn

Dass die SG Hundsangen auch gegen Oberligisten gewinnen kann, zeigte sie in der dritten Runde des Rheinlandpokals, als es einen Sieg gegen Eisbachtal gab. Kann das Team von Thomas Schäfer diesen Coup nun auch gegen Rot-Weiss Koblenz wiederholen?

In der Tabelle würden beide Mannschaften schon gerne ein Stück weiter oben stehen, als sie es momentan tun. Die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth rangiert in der Fußball-Bezirksliga Ost auf Position sieben, der FC Rot-Weiss Koblenz ist in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Elfter.







