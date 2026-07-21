CSBB-Cup, 2. Tag
Horresser Endspurt kommt gegen die SG Augst zu spät 
Horressens Routinier Steffen Decker kommt hier gegen Paul Marzi, Augsts Torschützen zum 0:1, zum Abschluss. Decker blieb am Mont
Horressens Routinier Steffen Decker kommt hier gegen Paul Marzi, Augsts Torschützen zum 0:1, zum Abschluss. Decker blieb am Montagabend ein Treffer verwehrt.
Andreas Hergenhahn

Gastgeber SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers ist am Montag mit einer 2:3-Niederlage gegen die SG Augst ins Fußball-Turnier der überkreislich vertretenen Teams in den CSBB-Cup gestartet. Die SG Elbert/Horbach sorgte zuvor für eine Duftmarke. 

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Mit einer 2:3 (0:1)-Niederlage im Duell der Bezirksligisten gegen die SG Augst Eitelborn ist Gastgeber SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers ins Fußball-Turnier der überkreislich vertretenen Teams in den CSBB-Cup gestartet. „Die Augst hast das hitzige Spiel verdient gewonnen“, fasste Horressens Coach Niklas Wörsdörfer die Partie kurz zusammen.
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