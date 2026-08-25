SG 06 Betzdorf ist der Favorit Horressens Gegner kommt mit Rückenwind zum Pokalspiel Moritz Hannappel 25.08.2026, 08:00 Uhr

i Auf Kapitän Adrian Bruch (in Weiß, hier gegen Rennerods Alban Bekteshi) und seine Horressener Mitspieler wird im Rheinlanpokal einiges zukommen. Die klassenhöhere SG 06 Betzdorf ist zu Gast an der Buchenstraße. Andreas Hergenhahn

Der Rheinlandligaaufsteiger vom Bühl erlebt einen zufriedenstellenden Start in der Liga und will im Pokal mit Trainer Thomas Schäfer genau daran anknüpfen. Die Gastgeber sicherten sich am Sonntag den ersten Dreier, müssen sich aber weiter steigern.

Wenn Schiedsrichter Ronny Jäckel aus Mayen-Hausen am Mittwochabend, 19.30 Uhr, die zweite Runde im Rheinlandpokal in Horressen anpfeift, werden die Gäste des Rheinlandligistens SG 06 Betzdorf sicherlich der Favorit beim Bezirksliga-Aufsteiger SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers sein.







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