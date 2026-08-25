Der Rheinlandligaaufsteiger vom Bühl erlebt einen zufriedenstellenden Start in der Liga und will im Pokal mit Trainer Thomas Schäfer genau daran anknüpfen. Die Gastgeber sicherten sich am Sonntag den ersten Dreier, müssen sich aber weiter steigern.
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Wenn Schiedsrichter Ronny Jäckel aus Mayen-Hausen am Mittwochabend, 19.30 Uhr, die zweite Runde im Rheinlandpokal in Horressen anpfeift, werden die Gäste des Rheinlandligistens SG 06 Betzdorf sicherlich der Favorit beim Bezirksliga-Aufsteiger SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers sein.