Am 1. Spieltag der Bezirksliga Ost war es letztlich ein klarer Spielausgang, vergleichen will VfB-Trainer Dirk Hannappel die Partie mit der kommenden Pokalbegegnung aber nicht. Beim Außenseiter wollen sie einen Coup aus der zweiten Runde wiederholen.
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Noch drei Tickets sind in dieser Woche für das Fußball-Rheinlandpokal-Achtelfinale zu vergeben. Klar ist: Eines davon wird ein Vertreter aus der Bezirksliga Ost, der damit dem einzig verbliebenden Ligakonkurrenten SG Rennerod folgen wird, lösen. Denn neben dem Spiel zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich (Rheinlandliga) und dem Ahrweiler BC (Oberliga; Mi.