VfB siegte beim Ligaauftakt Horressen schielt in Wissen auf den nächsten Pokal-Coup Moritz Hannappel 13.10.2026, 06:30 Uhr

i Wissens spielender Co-Trainer Julian Wienold (in Blau) wird anders als beim 5:2-Auswärtssieg beim Ligaauftakt Anfang August nicht gegen Steffen Decker (in Rot) und die SG Horressen am Mittwochabend auf dem Platz stehen. Wienold sah am Samstag gegen Weitefeld in der Liga Rot und wird auch im Pokal gesperrt fehlen. Andreas Hergenhahn

Am 1. Spieltag der Bezirksliga Ost war es letztlich ein klarer Spielausgang, vergleichen will VfB-Trainer Dirk Hannappel die Partie mit der kommenden Pokalbegegnung aber nicht. Beim Außenseiter wollen sie einen Coup aus der zweiten Runde wiederholen.

Noch drei Tickets sind in dieser Woche für das Fußball-Rheinlandpokal-Achtelfinale zu vergeben. Klar ist: Eines davon wird ein Vertreter aus der Bezirksliga Ost, der damit dem einzig verbliebenden Ligakonkurrenten SG Rennerod folgen wird, lösen. Denn neben dem Spiel zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich (Rheinlandliga) und dem Ahrweiler BC (Oberliga; Mi.







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