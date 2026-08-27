Pokal-Aus für Rheinlandligist Horressen nutzt Chancen gegen Favorit Betzdorf eiskalt Helmut Rosbach 27.08.2026, 08:08 Uhr

i Horressens Flügelstürmer Yousef Bakhouche (links) krönte seine starke Leistung mit zwei Treffern und avancierte zum Mann der ersten Halbzeit. Tobias Schnabel (vorne rechts) verkürzte zwar auf 3:1, die Wende gelang seinen Betzdorfern aber nicht mehr. Andreas Hergenhahn

In der Bezirksliga war ihr Start eher holprig, doch nach dem ersten Sieg dort hat die SG Horressen im Rheinlandpokal gleich nachgelegt. In der zweiten Runde kegelte das Team von Niklas Wörsdörfer Rheinlandligist SG 06 Betzdorf aus dem Wettbewerb.

„Der Pokal hat seine eigenen Gesetze“ – kaum eine Floskel wird so häufig bedient wie diese. Doch im Fall der Begegnung im Rheinlandpokal zwischen der SG Horressen und der SG Betzdorf trifft sie absolut zu. In einem packenden Match schickten die Einheimischen den Rheinlandliga-Aufsteiger mit einem nie erwarteten 4:2 (0:0) nach Hause und qualifizierten sich damit für die dritte Runde.







Artikel teilen

Artikel teilen