Die Klasseneinteilung im FVR Höherer Fahrtaufwand bringt etwas leichtere Gegner Stefan Nink 23.07.2026, 12:17 Uhr

i In der abgelaufenen Saison duellierten sich die FSV Osterspai (rechts Saban Hamza) und die SG Rheinhöhen (am Ball Lennart Jost) in der Koblenzer A-Klasse. In der anstehenden Runde wurden die Teams hingegen wieder Rhein-Lahn-Klassen zugeordnet. Andreas Hergenhahn

Die Vereine, die an langjährigen Grenzen liegen, gehören im kreisübergreifenden Spielbetrieb zu klassischen Wechselkandidaten. Das kann nachteilig sein, aber durchaus auch positive Effekte haben. Das zeigen Beispiele aus dem Rhein-Lahn-Kreis.

Die „Heimkehr“ der ersten Mannschaften des FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen und SV Braubach in die überwiegend mit Rhein-Lahn-Teams bestückten Staffel 5 der Kreisliga B ist in beiden Lagern durchweg positiv aufgenommen worden. „Wir sind überrascht und erfreut“, sagt Björn Schmitz, der Coach des SV Braubach.







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