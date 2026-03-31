Halbfinale vs. Eintracht Trier Hiobsbotschaften für FCEK vor dem Spiel des Jahres Michael Bongard 31.03.2026, 16:30 Uhr

i Ohne den Führenden der Oberliga-Torjägerliste, Max Wilschrey (in Blau, vorne), und seinen möglichen Ersatz Jan Mahrla (dahinter) muss der FC Emmelshausen-Karbach im Rheinlandpokal-Halbfinale am Mittwoch (19.30 Uhr) in Emmelshausen gegen Regionalligist Eintracht Trier auskommen. Wilschrey ist nicht da, Mahrla verletzt. hjs-Foto

Der Oberligist FC Emmelshausen-Karbach begrüßt am Mittwoch in Emmelshausen im Rheinlandpokal-Halbfinale Regionalligist Eintracht Trier – und muss im Spiel des Jahres unter anderem auf seinen Kapitän und seinen Top-Torjäger verzichten.

Es ist der 1. April – und das wird das Spiel des Jahres im Fußball-Hunsrück in 2026 werden: Das kann man jetzt schon behaupten. Im Halbfinale des Rheinlandpokals trifft der Oberliga-Tabellenvierte FC Emmelshausen-Karbach am Mittwoch um 19.30 Uhr auf dem Emmelshausener Kunstrasen auf Eintracht Trier, als Tabellenzwölfter der Regionalliga Südwest derzeit die Nummer eins im Rheinland.







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