Der Oberligist FC Emmelshausen-Karbach begrüßt am Mittwoch in Emmelshausen im Rheinlandpokal-Halbfinale Regionalligist Eintracht Trier – und muss im Spiel des Jahres unter anderem auf seinen Kapitän und seinen Top-Torjäger verzichten.
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Es ist der 1. April – und das wird das Spiel des Jahres im Fußball-Hunsrück in 2026 werden: Das kann man jetzt schon behaupten. Im Halbfinale des Rheinlandpokals trifft der Oberliga-Tabellenvierte FC Emmelshausen-Karbach am Mittwoch um 19.30 Uhr auf dem Emmelshausener Kunstrasen auf Eintracht Trier, als Tabellenzwölfter der Regionalliga Südwest derzeit die Nummer eins im Rheinland.