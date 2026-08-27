Überraschung in Höhr Hermanns Dreierpack wirft Immendorf aus dem Pokal Jona Heck 27.08.2026, 10:03 Uhr

i Niklas Hermann (in Blau) traf gegen den TuS Immendorf drei Mal und sorgte für das umjubelte Weiterkommen seiner SF Höhr-Grenzhausen. Andreas Hergenhahn

Bezirksligist gegen Rheinlandligist. Die Rollen waren klar verteilt, doch wieder ein Mal zeigte der Rheinlandpokal, dass der Underdog in solchen Spielen über sich hinauswachsen kann. So auch beim Spiel zwischen Höhr-Grenzhausen und Immendorf.

Die Überraschung ist perfekt: Vor 150 Zuschauern hat sich am Mittwochabend der Bezirksligist SF Höhr-Grenzhausen mit 3:2 (0:0) gegen den Rheinlandligisten TuS Immendorf durchgesetzt und die Runde drei des Rheinlandpokals klar gemacht. In der ersten Halbzeit, in der vor allem die Immendorfer gute Gelegenheiten hatten, zeigten sich beide Teams vor dem Tor wenig effektiv, sodass es mit 0:0 in die Kabinen ging.







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