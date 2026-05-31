Kreispokal 2 Hunsrück/Mosel Hausbay/Ehrbachtal II macht Vorjahres-Fauxpas wett Sascha Wetzlar 31.05.2026, 12:55 Uhr

i Mit "Kind und Kegel" feierte die SG Hausbay/Ehrbachtal II den Gewinn des Kreispokals 2 für C-Klässler nach dem 4:2-Sieg in Weiler gegen den VfR Bad Salzig. Mark Dieler

Die Reserve-SG Hausbay/Ehrbachtal, eine vereinsübergreifende Spielgemeinschaft der 2. Mannschaften des A-Klässlers Hausbay und des B-Ligisten Ehrbachtal, hat den Kreispokal 2 Hunsrück/Mosel für C-Klässler gewonnen.

In Scharen pilgerten grün-gekleidete Bad Salziger Fans nach Weiler zum Spielort des Endspiels um den Fußball-Kreispokal 2 Hunsrück/Mosel. Über einen Feldweg betrug die Wegstrecke nur wenige hundert Meter. Und da auch der Gegner SG Hausbay/Ehrbachtal II zahlreiche rot gekleidete Anhänger mit an Bord hatte, fand das Finale der beiden C-Klässler in einem tollen Rahmen statt.







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