Fußball-Kreispokal: Hannappel will sein Feuer auf seine Elf übertragen Stefan Nink 03.04.2026, 11:17 Uhr

i Nach dem erfolgereichen Gastspiel beim B5-Ligisten TuS Niederneisen (links Alexander Kaltwasser) sind Antony Henrykowski (rechts) und seine FSV Osterspai am Karsamstag in der Vorschlussrunde am Freiendiezer Wirt gefordert. Andreas Hergenhahn

Am Karsamstag heißt es für acht Teams vor der Ostereiersuche das Finalticket im Fußball-Kreispokal zu buchen. Beide Titelverteidiger sind noch im Rennen, wobei die SG BoReiBo den Traum vom „Finale dahaam“ unbedingt verwirklichen will.

Auf dem Weg nach Bornich, wo am Sonntag, 31. Mai, die neuen Fußball-Kreispokalsieger ausgespielt werden, stehen am Karsamstag ab 17 Uhr die Begegnungen der Vorschlussrunde an. Dabei kommt es im Wettbewerb der A- und B-Ligisten zu zwei interessanten Begegnungen, wenn A-Liga-Teams aus der Staffel 3 Mitbewerber aus der höher eingestuften Staffel 4 erwarten.







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