Am Karsamstag heißt es für acht Teams vor der Ostereiersuche das Finalticket im Fußball-Kreispokal zu buchen. Beide Titelverteidiger sind noch im Rennen, wobei die SG BoReiBo den Traum vom „Finale dahaam“ unbedingt verwirklichen will.
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Auf dem Weg nach Bornich, wo am Sonntag, 31. Mai, die neuen Fußball-Kreispokalsieger ausgespielt werden, stehen am Karsamstag ab 17 Uhr die Begegnungen der Vorschlussrunde an. Dabei kommt es im Wettbewerb der A- und B-Ligisten zu zwei interessanten Begegnungen, wenn A-Liga-Teams aus der Staffel 3 Mitbewerber aus der höher eingestuften Staffel 4 erwarten.