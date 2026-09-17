Rheinlandpokal, 3. Runde Hammerlos für FCEK, Déjá-vu für SV Laubach Michael Bongard 17.09.2026, 11:32 Uhr

i Am 1. April 2022 standen sich der FC Karbach (in Blau mit Jannik Mohr) und die TuS Koblenz (mit Yusupha Sawaneh) das letzte Mal im Rheinlandpokal gegenüber. Karbach gewann damals im Halbfinale vor 1000 Zuschauern mit 1:0 in Emmelshausen. Nun treffen die Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach und TuS Koblenz bereits in Runde drei am 7. Oktober in Emmelshausen aufeinander. hjs-Foto. Hermann-Josef Stoffel

Bei der Auslosung der dritten Runde im Rheinlandpokal hatte Losfee Jürgen Hörter vom Fußballverband aus Sicht des FC Emmelshausen-Karbach und der TuS Koblenz kein gutes Händchen. Die beiden Oberliga-Schwergewichte treffen schon früh aufeinander.

Knaller bereits in der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals: Mit dem FC Emmelshausen-Karbach und der TuS Koblenz stehen sich zwei Schwergewichte aus dem Verband gegenüber. Der FCEK ist Sechster in der Oberliga, punktgleich mit dem Fünften TuS.Das Los so früh (noch 32 Teams sind drin) sorgte in beiden Lagern nicht für Begeisterung.







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