Bei der Auslosung der dritten Runde im Rheinlandpokal hatte Losfee Jürgen Hörter vom Fußballverband aus Sicht des FC Emmelshausen-Karbach und der TuS Koblenz kein gutes Händchen. Die beiden Oberliga-Schwergewichte treffen schon früh aufeinander.
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Knaller bereits in der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals: Mit dem FC Emmelshausen-Karbach und der TuS Koblenz stehen sich zwei Schwergewichte aus dem Verband gegenüber. Der FCEK ist Sechster in der Oberliga, punktgleich mit dem Fünften TuS.Das Los so früh (noch 32 Teams sind drin) sorgte in beiden Lagern nicht für Begeisterung.