Vier Tage lang in Burghalle: Hallen-Stadtmeisterschaft steigt in Mayen Jan Müller 26.12.2024, 12:31 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock / sociopat_empat

In der Mayener Burghalle gibt es ab Freitag vier Tage lang Hallenfußball zu sehen: Die Stadtmeisterschaft steht auf dem Programm. Ob es am Montag im Finale wie im vergangenen Jahr eine Überraschung gibt?

Mit dem Turnier der Alten Herren wird am heutigen Freitagabend traditionell die 51. Auflage der Mayener Hallenfußball-Stadtmeisterschaft eröffnet. An den darauffolgenden drei Tagen (bis zum Finaltag Montag, 30. Dezember) kämpfen, jeweils ab 18 Uhr, die Seniorenteams in der Mayener Burghalle im bewährten Modus um den begehrten Titel und die Vorherrschaft in der Stadt.

