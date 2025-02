Duell gegen Ex-Klub Hadzic hegt keinen Groll gegen die TuS Koblenz Klaus Reimann 26.02.2025, 10:47 Uhr

i Seit dieser Saison bei Rot-Weiss - und eine feste Größe im Mittelfeld: Eldin Hadzic (rechts). Wolfgang Heil

Es ist eine von vielen Geschichten rund um das Pokal-Derby der TuS gegen Rot-Weiss Koblenz. Wie blickt Eldin Hadzic, einst TuS, jetzt Rot-Weiss, auf die mit Spannung erwartete Partie am Samstag?

Eldin Hadzic spricht, wie er Fußball spielt. Besonnen, überlegt, ohne Schnörkel. Er ist so klar in seinen Worten wie in seinen Aktionen auf dem Rasen. Wohl mit ein Grund, warum ihn Trainer Fatih Cift zum Kapitän der Oberliga-Mannschaft von Rot-Weiss Koblenz gemacht hat.

