Fußball in den unteren Ligen fristet vielerorts ein tristes Dasein. Dass es aber noch Landstriche gibt, in denen Begeisterung um ihre Jungs herrscht, dürfte am Samstag bei den Endspielen um den Kreispokal am Gückinger Königstein zu bewundern sein.

Besonderes Flair ist zum Abschluss der langen Fußball-Saison am Samstag am Gückinger Königstein zu erwarten. Dort wird mit den Endspielen um den Fußball-Kreispokal ein Schlussstrich unter intensive Monate im Kampf um Tore, Punkte und eben Pokale gezogen. Die großen Spiele der Kleinen dürften die Fußballfreunde der Region in scharen anlocken – ein kleiner Ausgleich für den oft tristen Liga-Alltag vor überwiegend spärlichen Kulissen.

Kreispokal C: VfB Nassau – Sportfreunde Bad Ems II (Sa., 14 Uhr). Im Duell des Siebtplatzierten der Kreisliga C7 mit dem Staffelsieger dürften die Kurstädter als Favorit in die Partie gehen, nachdem in der Liga zweimal das Heimrecht nicht in einen Dreier umgemünzt werden konnte. Nassau musste sich vor eigenem Publikum mit 0:6 beugen, im zweiten Aufeinandertreffen beider Kontrahenten zogen die Sportfreunde mit 2:3 den Kürzeren.

VfB-Coach Daniel Knoll relativiert das Abschneiden seiner Elf in der C-Klasse. „Wir haben in der Rückrunde oft angeschlagene Spieler geschont und dadurch einige Punkte liegenlassen. Unser Fokus lag recht früh auf dem Pokal. Wir haben ja mit Ex-Pokalsieger TuS Weinähr und Titelverteidiger SG Aar-Einrich ja dicke Brocken aus dem Weg geräumt.“

Bei den benachbarten Sportfreunden, bei denen wie beim VfB viele Kicker eine Vergangenheit beim VfL Bad Ems haben, wäre der Gewinn des Potts zum einen ein schöner Ausgleich zum verpassten Aufstieg, den ausgerechnet die erste Welle von der Insel Silberau durch ihren Abstieg aus der A-Klasse nicht möglich machte. Zudem will es die von Marcel Wilm angeführte Bad Emser Reserve besser als im Vorjahr machen, als man im Finale in Osterspai der SG Aar-Einrich II mit 0:2 den Vortritt lassen und deren ausgelassenen Feierlichkeiten mit ansehen musste...

Der Weg ins Finale, 1. Runde: VfB Nassau – TuS Weinähr 3:1, Spfr Bad Ems II – SG Winden/Nassau II 5:2. Viertelfinale: VfB Nassau – SV Diez-Freiendiez II 0:0/3:0 (SV setzte zu viele Stammspieler ein), Spfr Bad Ems II – VfL Altendiez II 4:2. Halbfinale: SG Aar-Einrich II – VfB Nassau 1:2, SG Rheinhöhen III – Spfr Bad Ems II 1:2.

„Teambuilding“ auf der Fachinger Kirmes

Kreispokal A/B: SG Birlenbach/Schönborn – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich (Sa., 17 Uhr).„Ein Finale spielt man nicht, ein Finale gewinnt man.“ Die Aussage Edin Terzics vor dem Champions-League-Endspiel der von ihm trainierten Dortmunder Borussia gegen Real Madrid haben Chris Jannik Dietrich (SG BS) und Andreas Nickel (BoReiBo) noch im Ohr. „Da ist viel Wahres dran. Das muss für Samstag auch unsere Devise sein. Beide Mannschaften werden voll auf Sieg spielen“, sagt Dietrich, der zwar erst im Sommer das Zepter bei den Birlenbachern und Schönbornern übernehmen wird, aber bereits seit geraumer Zeit dem amtierenden Trainer Tim Detrois mit Rat und Tat zur Seite steht. Mit der kompletten Mannschaft weilte die SG BS zuletzt auf der Fachinger Kirmes – „Teambuilding“ der speziellen Art sozusagen. „Bei uns steht eben das Wir-Gefühl im Vordergrund.“

„Die Tabelle spielt keine große Rolle.“

Chris Jannik Dietrich sieht gute Chancen für seine SG Birlenbach.

Dass der Tabellenelfte gegen den am Ende Viertplatzierten der Kreisliga A3 als Außenseiter ins Pokal-Rennen geht, sieht Dietrich nicht so. „Die Tabelle spielt keine große Rolle. An einem solchen Tag geht es darum, wer die bessere Tagesform erwischt und zudem das nötige Spielglück auf seiner Seite hat.“ Es gelte, gegen die schwer ausrechenbaren Bogeler den top Torjäger Jannik Schmidt im Zaum zu halten. „Er nutzt fast jede Gelegenheit.“

Diego Kravanja (Bänderriss), Jan Hendrik Steeg (Knie), Leonard Ulges (Schulter) und der gesperrte Oldie Matthias Arnolds stehen am Samstag zwar nicht zur Verfügung, doch Dietrich und Detrois vertrauen der jungen Garde, die behutsam herangeführt wird.

Das Pokal-Finale sei auch für seine an der SG beteiligten Vereine „ein schöner Abschluss der Saison“, sagt Andreas Nickel, der bei BoReiBo gemeinsam mit Luca Maus die Richtung vorgibt. Das Duo setzt seine Arbeit auch in der kommenden Runde fort. Bis auf Urlauber André Dillenberger sind bei den Kombinierten von den Loreleyhöhen alle Mann an Bord. Der alte Haudegen André Müller wird nach dem Endspiel seine aktive Laufbahn beenden, Yannik Breithaupt plant in der kommenden Runde eine Pause einzulegen. Vor dem robusten und kampfstarken Gegner hat Nickel großen Respekt. „Ich bewerte sie nicht nach ihrem Tabellenplatz. Sie standen lange unter Wert, haben sich in der Endphase der Saison aber erheblich gesteigert und das abgerufen, was sie können.“

Nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb rechnen alle Beteiligten mit viel Ramba Zamba und einer außergewöhnlichen Stimmung. „Ich bekomme ja im Vorfeld von den Planungen beileibe nicht alles mit, aber unsere Fans haben mehrere Busse gechartert und fahren auch in vielen privaten Fahrgemeinschaften nach Gückingen“, rechnet Nickel mit zirka 250 stimmungsvollen BoReiBo-Anhängern sowie einer aufwändigen „Choreografie“, T-Shirt-Aktionen und dergleichen. Aus Birlenbach und Umgebung ist die Rede von einem Fan-Marsch an den Königstein. Das alles lässt einen Feiertag erwarten, der zeigen wird, dass der Fußball an der Basis mit Jungs von nebenan die Menschen immer noch begeistert und fasziniert...

Der Weg ins Finale, 1. Runde: SG BoReiBo – SV Diez-Freiendiez 10:0, FC Linde Berndroth – SG Birlenbach/Sch. 1:5. 2. Runde: TuS Nassau – SG BoReiBo 1:4, FSV Welterod – SG Birlenbach/Sch. 0:2. Viertelfinale: SG BoReiBoB – TuS Gückingen 2:1, SV Braubach – SG Birlenbach/Sch. nach Verlängerung 1:2. Halbfinale: VfL Altendiez – SG Birlenbach/Sch. nach Verlängerung 2:6, SG Aar-Einrich – SG BoReiBo 4:6.