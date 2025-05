Am Donnerstag stehen in Bendorf die beiden Kreispokalfinals auf dem Programm. Bezirksligaaufsteiger SG Augst trifft auf die SG Weißenthurm, und im C-Klassen-Endspiel duellieren sich die SG Mülheim-Kärlich III und Rot-Weiss Koblenz III.

Am Donnerstag wird die Bendorfer Sayntal-Arena zum kleinen Wembley des Fußballkreises Koblenz. Die Kreispokalendspiele stehen auf dem Programm. Im Finale der A/B-Klassen trifft die SG Augst auf die SG Weißenthurm (17 Uhr). Zuvor (13 Uhr) stehen sich im Finale der C-Klassen die dritten Mannschaften des FC Rot-Weiss Koblenz und der SG 2000 Mülheim-Kärlich gegenüber.

Die Feierlichkeiten der SG Augst Eitelborn dauerten am Sonntag noch lange an. Die Mannschaft um Spielertrainer Robin Reifenberg sicherte sich am letzten Spieltag der Kreisliga A 4 mit dem 3:1-Sieg im Topspiel gegen Rot-Weiss Koblenz II die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga. Der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte, der nun noch getoppt werden soll.

„Wir wollen jetzt die Euphorie mitnehmen und unbedingt auch das Double.“

Der Augster Spielertrainer Robin Reifenberg

„Am Montag stand Erholung auf dem Programm. Dienstag trainieren wir schon wieder, als ob nichts passiert wäre. Wir wollen jetzt die Euphorie mitnehmen und unbedingt auch das Double. Wir haben die Favoritenrolle inne und nehmen diese auch an“, sagt Reifenberg.

Personell sollte sich gegenüber dem Saisonfinale wenig verändern. „Der Kader ist unverändert, aber neue Impulse in der Startelf könnten sein“, sagt Reifenberg.

Im Pokalwettbewerb des Vorjahres trafen die beiden Teams bereits schon einmal aufeinander. Im Achtelfinale setzte sich dabei die SG Weißenthurm mit 4:0 durch. „Wir haben uns auf jeden Fall verändert und sind nun deutlich gereifter“, betont Reifenberg.

„Ein Finale zu spielen, ist immer etwas sehr Besonderes. Darauf freuen wir uns immens.“

Weißenthurms Spielertrainer Patrick Birkner

Die Weißenthurmer, die die Saison in der Kreisliga A 5 auf dem achten Platz abschlossen, waren Zaungäste beim Aufstieg der SG Augst. Weißenthurms Spielertrainer Patrick Birkner weiß sehr genau, was zu erwarten ist: „Augst ist immer ein unangenehmer Gegner. Letztes Jahr profitierten wir von einem Platzverweis in Halbzeit eins. Trotzdem muss man erst einmal 4:0 gewinnen, es war bis dahin auch die erste Saisonniederlage für die Augst.“

Nach dem Pokalsieg über die SG Augst war für Weißenthurm danach übrigens im Halbfinale Schluss. „Ein Finale zu spielen, ist immer etwas sehr Besonderes. Darauf freuen wir uns immens. Augst hat sicherlich einen Lauf und ist favorisiert, aber das ist eben in nur einem Spiel auch wieder ohne Bedeutung. Alles ist möglich“, ist sich Birkner sicher.

Mülheim III – Rot-Weiss III im C-Klassen-Endspiel

Im Finale der C-Klassen treffen zwei klangvolle Namen des Fußballkreises aufeinander. Die Drittvertretung der Mülheimer sind als Vorjahresfinalist mit reichlich Pokalerfahrung ausgestattet. Die dritte Mannschaft der Rot-Weißen, erst im vergangenen Sommer neu gegründet, tritt als Vizemeister und Aufsteiger in die B-Klasse an. „Letztes Jahr standen wir schon im Finale. Dieses Mal wollen wir den Pokal. Aber Rot-Weiss ist, allein von der Vereinsstruktur her, favorisiert“, meint der Mülheimer Trainer Dirk Zimmermann.

Rot-Weiß Spielertrainer Marcel Otto gibt sich sehr zuversichtlich: „Wir haben eine starke Rückrunde gespielt, sind voller Selbstvertrauen und personell bestens aufgestellt. Wir haben Mülheim im Halbfinale angeschaut und natürlich kennt man sich auch so. Wir werden sie nicht unterschätzen.“ Fehlen wird den Rot-Weißen ihr zweitbester Torjäger, Leon Alten, aufgrund einer Sperre.