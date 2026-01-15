32. Masters in Treis-Karden Große Tore, mehr Spektakel, aber weniger Zuschauer? Michael Bongard 15.01.2026, 16:00 Uhr

i Die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen um Leo Wilhelm gewann das letzte Mastersfinale mit 5:4 nach Penaltyschießen gegen den FC Karbach um Torwart Mathias Tigges. Es war das letzte Masters in Simmern, die 32. Auflage findet am Samstag ab 12 Uhr in Treis-Karden statt. B&P Schmitt

Das 32. Hallenmasters Hunsrück/Mosel um den Hans-Christmann-Pokal findet am Samstag ab 12 Uhr zum ersten Mal nicht in Simmern, sondern in Treis-Karden statt. Die Rückkehr der großen Tore verspricht, dass es ein Tor-Spektakel an der Mosel geben wird.

Das 32. Hallenmasters des Fußballkreises Hunsrück/Mosel um den Hans-Christmann-Pokal hat ganz viel Neues zu bieten: Zum ersten Mal wird in Treis-Karden gespielt, zum ersten Mal an einem Samstag (ab 12 Uhr) – und zum ersten Mal nach 16 Jahren wieder auf die großen Tore (5x2 Meter).







