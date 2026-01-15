Das 32. Hallenmasters Hunsrück/Mosel um den Hans-Christmann-Pokal findet am Samstag ab 12 Uhr zum ersten Mal nicht in Simmern, sondern in Treis-Karden statt. Die Rückkehr der großen Tore verspricht, dass es ein Tor-Spektakel an der Mosel geben wird.
Lesezeit 5 Minuten
Das 32. Hallenmasters des Fußballkreises Hunsrück/Mosel um den Hans-Christmann-Pokal hat ganz viel Neues zu bieten: Zum ersten Mal wird in Treis-Karden gespielt, zum ersten Mal an einem Samstag (ab 12 Uhr) – und zum ersten Mal nach 16 Jahren wieder auf die großen Tore (5x2 Meter).