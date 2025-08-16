Einer hat sich schon mal bereit erklärt: Das mit dem Glatze scheren, dafür würde sich Engers’ Kapitän Chris Meinert freiwillig melden, wenn, ja wenn seine Mannschaft den Bundesligisten Eintracht Frankfurt aus dem DFB-Pokal kegeln würde.

So viel Trubel war selten um den FV Engers. Gefühlt „zehn bis 15 Interviews“ haben sowohl Trainer Julian Feit als auch Kapitän Chris Meinert in dieser Woche vor dem Pokalhit des Oberligisten gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt (So., 13 Uhr, Stadion Oberwerth in Koblenz) geführt, mit TV-Anstalten, Radiosendern, Fachmagazinen und Tageszeitungen über das große Spiel gesprochen, doch lästig wurde ihnen der Medienmarathon nie. „Es geht ja nicht um mich, sondern um den FV Engers“, betont der Coach, „ich bin stolz, dass der Verein diese Aufmerksamkeit bekommt und dass ich ihn repräsentieren darf.“

Offenbar haben die Protagonisten des FVE alle Fragen erschöpfend beantwortet. Zur letzten Pressekonferenz 45 Stunden vor dem Anpfiff zum großen Spiel, vom DFB für alle beteiligten Vereine vorgeschrieben, rollten keine Übertragungswagen auf den Stadion-Parkplatz, neue Erkenntnisse gab es auch nicht mehr zu verkünden. Bis plötzlich die Frage im Raum stand, was passiert, wenn der Fünftligist FV Engers wider alle Erwartungen die Sensation gegen den Champions-League-Teilnehmer vom Main schafft und, wie es Pressesprecher Ulf Steffenfauseweh so prägnant formulierte, „den Adler rupft“ und die Favoriten aus dem Pokal kegelt. Wird es vor Begeisterung kahle Köpfe geben?

„Wir haben viel Rummel gehabt, jetzt wird es Zeit, dass es losgeht. Die Jungs scharen mit den Hufen.“

FVE-Kapitän Chris Meinert

Dabei geht es auch im vielleicht größten Spiel der Engerser Vereinsgeschichte ja doch nur um Fußball. „Wir haben viel Rummel gehabt“, sagt Käpt’n Meinert, „jetzt wird es Zeit, dass es losgeht. Die Jungs scharen mit den Hufen.“

Bekannt ist, dass vier verletzte Stammspieler – Kevin Lahn, Jonas von Haacke, Marcel Stieffenhofer und Louis Klapperich – nur auf der Tribüne mitfiebern können. Dort werden sie einen prominenten Nachbarn antreffen: Bernd Neuendorf, der oberste Repräsentant des Verbands, hat sein Kommen angekündigt. „Dass sich der DFB-Präsident auf die Holzbänke im Oberwerth-Stadion setzt, zeigt, was wir für ein Los gezogen haben“, betont Julian Feit, „wir freuen uns aber über jeden Zuschauer und wollen alle mit unserer Leistung, mit Entschlossenheit und Kameradschaft, nachhaltig beeindrucken.“

Dankeschön an die vielen Helfer

Feit vergaß nicht, ein „großes Dankeschön“ auszusprechen an die vielen Ehrenamtler, die bei der Organisation und Durchführung des Fußballfestes mithelfen, sowie an seinen Vorgänger Sacha Watzlawik und dessen Co-Trainer Vitalij Karpov, „die uns dieses Geschenk hinterlassen haben“.

Und dann meldete sich der Kapitän noch einmal zu Wort: „Also, das mit dem Glatze scheren“, sprach Christian Meinert bedächtig, „ich würde mich dafür freiwillig melden.“