Hallenturnier der VG Adenau Gelingt Ahrtal nach Triple erneut Titelverteidigung? 26.12.2025

Hallenfußball in der Verbandsgemeinde Adenau: Am 27. und 28. Dezember kämpfen sechs Teams um den Wanderpokal – darunter Titelverteidiger SG Ahrtal, der nach drei Siegen in Folge den Pokal bereits dauerhaft gewann.

Zwischen Weihnachten und Silvester rollt der Ball in der Verbandsgemeinde Adenau traditionell in der Halle. So auch in diesem Jahr. In der Realschulhalle Adenau richtet die SG Hocheifel 23 gemeinsam mit dem in der Spielgemeinschaft integrierten TuWi Adenau, der 2025 sein 100-jähriges Bestehen feiert, den Hallencup aus.







