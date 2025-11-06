Burgschwalbach vergibt Chancen Geduldige Betzdorfer ziehen ins Viertelfinale ein Jens Kötting 06.11.2025, 09:58 Uhr

i Betzdorfs Leon Boger (am Ball) bereitete beim 3:0-Achtelfinalsieg zwei Treffer vor und half so, den Bezirksligia-Konkurrenten aus Burgschwalbach (rote Trikots) niederzuringen. Manfred Böhmer/balu

Der vermeintliche Außenseiter aus dem Taunus hatte in Halbzeit eins durchaus Chancen, den Pokalfight auf deren Seite zu ziehen. Am Ende setzte sich aber die individuelle Klasse durch, die der SG 06 ein Viertfinalduell mit einem Oberligisten beschert.

Die SG 06 Betzdorf hat das Viertelfinale im Fußball-Rheinlandpokal erreicht. Im Achtelfinale setzte man sich im Heimspiel gegen den Ligakonkurrenten TuS Burgschwalbach mit 3:0 (1:0) durch. Die Betzdorfer sind somit im Viertelfinale der letzte verbliebene Bezirksligist, nachdem die anderen vier Teams im Achtelfinale ausschieden, und treffen im März 2026 auf den Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach.







Artikel teilen

Artikel teilen