Kern-Haus-Cup 2026 startet Gastgeber Wallmenroth trifft auf Titelträger Wissen Jona Heck 29.06.2026, 14:00 Uhr

i Auch dieses Jahr freut sich die SG Wallmenroth/Scheuerfeld als Ausrichter auf den Kern-Haus-Cup. Dietmar Weber/SG Wallmenroth

Der Kern-Haus-Cup 2026 steht in den Startlöchern: Gastgeber Wallmenroth trifft im Eröffnungsspiel auf den Titelverteidiger aus Wissen. Auch die Rheinlandliga-Aufsteiger aus Betzdorf und Malberg wollen sich den Pokal schnappen.

Anfang Juli werden auch die letzten Teams in die Sommervorbereitung für die neue Saison eingestiegen sein. Für die Mannschaften aus den Kreisen Altenkirchen und Westerwald ist der Kern-Haus-Cup seit Jahren eine Pflichtveranstaltung zu Beginn der Vorbereitung.







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