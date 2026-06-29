Der Kern-Haus-Cup 2026 steht in den Startlöchern: Gastgeber Wallmenroth trifft im Eröffnungsspiel auf den Titelverteidiger aus Wissen. Auch die Rheinlandliga-Aufsteiger aus Betzdorf und Malberg wollen sich den Pokal schnappen.
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Anfang Juli werden auch die letzten Teams in die Sommervorbereitung für die neue Saison eingestiegen sein. Für die Mannschaften aus den Kreisen Altenkirchen und Westerwald ist der Kern-Haus-Cup seit Jahren eine Pflichtveranstaltung zu Beginn der Vorbereitung.