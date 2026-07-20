Mit der SG Lautzert um Ex-Müschenbach-Trainer Lukas Haubrich steigt in dieser Woche der zweite Bezirksligist in den Kämpf Cup ein. Der gastgebende Bezirksligist hat sich derweil schon den Spitzenplatz in Gruppe A und damit das Finalticket gesichert.
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Die Hälfte der Gruppenspiele beim Kämpf Cup 2026 in Müschenbach und Hachenburg sind gespielt. Und schon jetzt steht fest, dass Gastgeber SG Müschenbach/Hachenburg das Finale bestreiten wird. Mit 3:1 gegen die SG Wallmenroth und einem 2:1 gegen die SG Alpenrod buchte der Bezirksligist das Finalticket.