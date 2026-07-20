Weiter geht’s in Hachenburg Gastgeber Müschenbach startet gut in den Kämpf Cup Moritz Hannappel 20.07.2026, 12:19 Uhr

i Torsten Gerhardt kann optimistisch in die zweite Hälfte des heimischen Kämpf Cups schauen. Der Gastgeber steht bereits als erster Finalist fest. Nun wird der Gegner für das Endspiel am Samstagabend gesucht. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Mit der SG Lautzert um Ex-Müschenbach-Trainer Lukas Haubrich steigt in dieser Woche der zweite Bezirksligist in den Kämpf Cup ein. Der gastgebende Bezirksligist hat sich derweil schon den Spitzenplatz in Gruppe A und damit das Finalticket gesichert.

Die Hälfte der Gruppenspiele beim Kämpf Cup 2026 in Müschenbach und Hachenburg sind gespielt. Und schon jetzt steht fest, dass Gastgeber SG Müschenbach/Hachenburg das Finale bestreiten wird. Mit 3:1 gegen die SG Wallmenroth und einem 2:1 gegen die SG Alpenrod buchte der Bezirksligist das Finalticket.







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