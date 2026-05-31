Die Bezirksliga zieht im Ort Ganz Güls feiert mit dem BSC den Aufstieg Stefan Lebert 31.05.2026, 11:06 Uhr

i Fußball-Begeisterung herrscht derzeit in Güls. Während in den Kreisliga-A-Heimspielen zwischen 200 und 300 Zuschauer auf dem Sportplatz in Güls waren, war auch der Großteil der über 800 Zuschauer beim Entscheidungsspiel im Urbarer Stadion aus Güls - und als der Aufstieg in die Bezirksliga perfekt war, gab's kein Halten mehr. Stefan Lebert

Emotionale Aufstiegsfeier des BSC Güls nach packendem 3:2-Sieg gegen Rot-Weiss Koblenz II. Trainer Akkaya in Hochstimmung, während die Feier beim BSC-Familienfest weitergeht.

Um vier Uhr morgens in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat Christoph Schmidt, der Abteilungsleiter des BSC Güls, das Vereinsheim in Güls abgeschlossen. Am Abend zuvor hatte die Gülser Mannschaft von Trainer Cihan Akkaya mit einem 3:2-Sieg im Entscheidungsspiel gegen Rot-Weiss Koblenz II im Urbarer Aulenbergstadion den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga perfekt gemacht – um sich dann ins Gülser Vereinsheim zum Feiern zurückzuziehen.







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