Emotionale Aufstiegsfeier des BSC Güls nach packendem 3:2-Sieg gegen Rot-Weiss Koblenz II. Trainer Akkaya in Hochstimmung, während die Feier beim BSC-Familienfest weitergeht.
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Um vier Uhr morgens in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat Christoph Schmidt, der Abteilungsleiter des BSC Güls, das Vereinsheim in Güls abgeschlossen. Am Abend zuvor hatte die Gülser Mannschaft von Trainer Cihan Akkaya mit einem 3:2-Sieg im Entscheidungsspiel gegen Rot-Weiss Koblenz II im Urbarer Aulenbergstadion den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga perfekt gemacht – um sich dann ins Gülser Vereinsheim zum Feiern zurückzuziehen.