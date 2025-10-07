Malberg fordert Favorit Engers Gabriel und Lukas Müller kehren für einen Abend zurück 07.10.2025, 11:40 Uhr

i Die Gegner werden wieder in Rot spielen wie der FV Eppelborn, aber am Mittwochabend werden es die ehemaligen Teamkollegen des Engersers Gabriel Müller (in Grün) sein, die sich ihm in den Weg stellen werden - und zwar die Kicker des Ost-Bezirksligisten SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen. Gabriel Müller wechselte 2023 von der SG zum FVE. Jörg Niebergall

Das Rheinlandpokalspiel zwischen der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und dem FV Engers ist auch die Geschichte zweier ehemaliger Malberger, die nun im Dress des Oberligisten und Titelverteidigers gegen ihre ehemaligen Kollegen antreten.

Es ist der häufigste Familienname in Deutschland, rund 700.000 Personen sollen Statistiken zufolge in Deutschland Müller mit Nachnamen heißen. Bei der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen gab es bis 2023 noch drei Müllers – Julius, Gabriel und Lukas.







Artikel teilen

Artikel teilen