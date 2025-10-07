Das Rheinlandpokalspiel zwischen der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und dem FV Engers ist auch die Geschichte zweier ehemaliger Malberger, die nun im Dress des Oberligisten und Titelverteidigers gegen ihre ehemaligen Kollegen antreten.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist der häufigste Familienname in Deutschland, rund 700.000 Personen sollen Statistiken zufolge in Deutschland Müller mit Nachnamen heißen. Bei der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen gab es bis 2023 noch drei Müllers – Julius, Gabriel und Lukas.