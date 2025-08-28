Der deutliche Sieg des Bezirksligisten SG Augst gegen den Rheinlandligisten FV Rübenach ist die Überraschung in der zweiten Rheinlandpokalrunde. Derweil sind die TuS Koblenz, der TuS Immendorf und der FC Cosmos Koblenz weiter.

Das hatte sich Rheinlandligist FV Rübenach sicher anders vorgestellt. In der zweiten Runde des Pokalwettberbs des Fußballverbandes Rheinland gingen die Rübenacher mit 1:6 beim Bezirksligisten SG Augst unter. Ebenfalls keine Chance hatte A-Ligist SG Weißenthurm gegen Oberligist FC Emmelshausen-Karbach. Ebenfalls ausgeschieden ist das Bezirksligatrio FC Metternich, SV Weitersburg und SV Untermosel. Ihrer Favoritenstellung gerecht wurden derweil die TuS Koblenz, der FC Cosmos Koblenz und der TuS Immendorf.

SG Weißenthurm – FC Emmelshausen-Karbach 0:9 (0:3)

Keinerlei Blöße gab sich Oberligist FC Emmelshausen-Karbach bei A-Ligist SG Weißenthurm. Bei der vom Ex-Karbacher Patrick Birkner trainierten Mannschaft spulten die Hunsrücker ihr Programm ohne Fehl und Tadel ab und setzten sich am Ende standesgemäß mit 9:0 durch. Bei der gastgebenden SG Weißenthurm war die Stimmung ebenfalls im grünen Bereich, da man das Kräftemessen mit dem haushohen Favoriten als nicht alltägliche Erfahrung ohnehin genießen wollte. „Ein Pflichtspiel gegen einen Oberligisten zu absolvieren, ist schon etwas Besonderes“, sagte Weißenthurms Trainer Birkner, um gleich hinterherzuschieben: „Natürlich ärgern wir uns ein wenig über die vier Gegentore in den letzten zehn Minuten, die das Ergebnis in die Höhe schnellen ließen, aber grundsätzlich ging es darum, die Partie zu genießen.“

i Der A-Ligist SG Weißenthurm (in Schwarz, links mit Nizar Farik, rechts Milos Vukmirovic) wehrte sich nach Kräften, hatte aber gegen die Oberligafußballer des FC Emmelshausen-Karbach (in Weiß) keine Chance. Jörg Niebergall

Aus Sicht des Oberligisten liefen die 90 Minuten genau so ab, wie man sich ein Pokalabend bei einem drei Klassen tiefer angesiedelten Gegner erhofft. Bereits in der neunten Minute brach Dylan Akpess Esmell den Bann mit 1:0 und legte nach 27 Minuten auch Treffer Nummer zwei nach. Linus Wimmer erhöhte wenig später auf 3:0 (35.), sodass Emmelshausen-Karbach auf dem Kunstrasen in Weißenthurm erst gar keine Pokalstimmung aufkommen ließ. Nach dem Seitenwechsel waren es Jonas Ahlert (60.) und Tim Niemczyk (65.), die sich ebenfalls in die Torschützenliste eintrugen, ehe die eingewechselten Enrico Rössler (81., 83., 89.) und Jan Mahrla (87.) gegen nun schwindende Kräfte auf Weißenthurmer Seite das Ergebnis in die Höhe schraubten. Gästetrainer Patrick Kühnreich erlebte einen ruhigen Abend auf der Trainerbank und spiegelte dies so in seinem Fazit wieder: „Meine Mannschaft hat dafür gesorgt, dass wir keine Kopfschmerzen haben mussten. Wir sind die Aufgabe mit dem nötigen Ernst angegangen und konnten so die Pflichtaufgabe souverän absolvieren.“

SG Ober Kostenz – TuS Koblenz 0:4 (0:3)

Egal, wo man nach Abpfiff der Partie hinschaute, man schaute überall in zufriedene Gesichter. Die Gäste aus Koblenz freuten sich, dass sie mit einem ungefährdeten 4:0-Sieg den Einzug in die nächste Runde geschafft und auch sonst alle Vorgaben umgesetzt hatten, die Gastgeber freuten sich, dass sie die zweite Halbzeit nur mit 0:1 verloren und dem haushohen Favoriten auf kämpferischer Ebene Paroli geboten hatten, und die Verantwortlichen der heimischen SG freuten sich, dass sich 1014 Zuschauer rund um die Ober Kostenzer Asche eingefunden hatten.

„Wir haben uns sogar darauf gefreut, viele von uns haben mal auf dem Hartplatz mit dem Kicken angefangen.“

Leon Waldminghaus, Spieler von TuS Koblenz

„Wir haben uns sogar darauf gefreut“, sagte TuS-Akteur Leon Waldminghaus, „viele von uns haben mal auf dem Hartplatz mit dem Kicken angefangen.“ Allerdings seien die Blicke der TuS-Akteure bei Anblick der Pfützen auf dem Hartplatz „nicht schlecht“ gewesen, sagte SG-Vorstandsmitglied Tobias Stümper mit einem Schmunzeln. Die starken Regenfälle kurz vor der Partie hatten die Verantwortlichen noch einmal vor eine besondere Herausforderung gestellt, die dann aber problemlos gemeistert wurde.

Schon nach sechs Minuten fiel nach einem an den kurzen Pfosten getretenen Eckball der Führungstreffer: Nic Alsbach bediente Daniel von der Bracke, der per Kopf unhaltbar verlängerte (6.). Nur elf Minuten später ließ die TuS den zweiten Treffer folgen: Zunächst hatte die Ober Kostenzer Defensive noch einige Abschlussversuche erfolgreich geblockt, doch dann landete der Ball vor den Füßen von Marcel Wingender, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. „Das war unser Plan, dass wir das Spiel so früh wie möglich auf unsere Seite ziehen“, sagte der Koblenzer Trainer Michael Stahl. Nach 36 Minuten hatte Konrad Cornelius keine Mühe, einen Querpass vor dem Tor zu verwerten zum 3:0. Die Geschichte der zweiten Hälfte ist dann schnell erzählt: Stahl gab vier Akteuren des jüngeren Jahrgangs der A-Jugend Spielzeit, die Partie verflachte zusehends, die lautstarken TuS-Fans auf der einen und die Nachwuchsspieler der SG, die ihr Team ebenfalls feierten, waren da mehr Highlight als das Spiel. Die TuS sparte Kräfte, Ober Kostenz hielt weiter tapfer dagegen, wollte das 0:0 in den zweiten 45 Minuten über die Zeit retten – und kassierte dann mit dem Schlusspfiff den vierten Gegentreffer durch Nazif Tchadjei.

i Das frühe 1:0 für die TuS: Der Koblenzer Kapitän Daniel von der Bracke (in Gelb) köpft eine Ecke zur Führung für den Oberliga-Tabellenführer ein. A-Klässler SG Ober Kostenz/Unzenberg (in Blau) wehrte sich tapfer, musste sich am Ende der TuS aber 0:4 geschlagen geben. Dennis Irmiter

„Kompliment an Ober Kostenz, sie haben ein riesiges Event daraus gemacht und es ist cool, dass das Ergebnis nicht zu hoch ausgefallen ist, denn das haben sie sich einfach verdient, sowohl mit dem Engagement auf als auch neben dem Platz“, sagte Stahl.

SG Augst – FV Rübenach 6:1 (3:0)

Bezirksliga-Aufsteiger SG Augst machte mit Neu-Rheinlandligist FV Rübenach überraschenderweise kurzen Prozess. „Das war ein sensationeller Erfolg. Die ganze Mannschaft hat funktioniert und die taktischen Maßnahmen sowie System-Umstellungen umgesetzt. In den richtigen Momenten haben wir die Tore gemacht und das Spiel an uns gerissen. Man kann von einem verdienten Erfolg sprechen“, sagte Augst-Spielertrainer Robin Reifenberg. „Wir genießen den Moment. Am Wochenende werden die Uhren wieder auf null gestellt, und eine völlig neue Aufgabe wartet auf uns.“ Maximilian Schneider (20., 59.), Rico Dillschnitter (23., 47., 90.+2) und Moritz Brendler (26.) machten für die SG das halbe Dutzend an Toren voll. Zwischenzeitlich verkürzte Philipp Pitkowski für Rübenach zum 1:5 (70.). Es war allenfalls Ergebniskorrektur.

SV Untermosel – SG 99 Andernach 0:2 (0:0)

Über weite Strecken bot Bezirksligist SV Untermosel der klassenhöheren SG 99 Andernach Paroli. Am Ende setzte sich aber doch die individuelle Klasse der Bäckerjungen, insbesondere dank Doppeltorschütze Mike Borger, durch. Dass von einem Klassenunterschied in den ersten 45 Minuten kaum etwas zu spüren war, lässt sich gut an den Auswechslungen von Andernachs Trainer Kim Kossmann ablesen. Zur Halbzeit wechselte der Übungsleiter gleich dreimal. „Wir haben in der ersten Halbzeit technisch kein gutes Spiel gemacht und auch den Kampf nicht angenommen“, fand Kossmann klare Worte.

Die hochmotivierten und disziplinierten Gastgeber ihrerseits waren bis zum Halbzeitpfiff ebenbürtig, hatten gerade zu Beginn gute Offensivaktionen durch Amir Rastelica (4.) und Carsten Dötsch (6.) und waren auch im zweiten Spielabschnitt keinesfalls chancenlos. Letztendlich reichte es aber nicht für die Überraschung. Zunächst bediente im zweiten Durchgang Benjamin Saftig im Zentrum Mike Borger mit einer maßgenauen Flanke zur Andernacher Führung (54.), ehe Borger später mit seinem zweiten Streich auf Vorarbeit von Gian Luca Dolon, der ein sehenswerter Außenristpass von Tim Esten vorausgegangen war, die Entscheidung markierte (84.).

„Am Ende zählt, dass wir weitergekommen sind. Wir haben uns auf einen harten Kampf eingestellt. Genauso ist es gekommen, aber auch, weil wir uns das Leben selbst schwer gemacht haben“, befand Kossmann. Auf der anderen Seite war Untermosels Trainer Tobias Wirtz stolz auf die Leistung seiner Mannschaft. „Chapeau vor den Jungs. In der ersten Halbzeit waren wir voll drin im Spiel. Die Mannschaft hat ein super Spiel gemacht. Daher ist es am Ende schon bitter, dass wir ausgeschieden sind. Wir können aber vieles von heute für die Ligamitnehmen“, sagte Wirtz.

TuS Mayen – FC Cosmos Koblenz 1:2 (1:0)

Es fehlte nicht viel zum Pokalcoup des TuS Mayen gegen Oberligist FC Cosmos Koblenz. Der Bezirksligist aus der Eifel führte lange Zeit gegen den klaren Favoriten aus der Rhein-Mosel-Stadt und drückte diesen in den Schlussminuten auch in die eigene Hälfte. Trotz einer aufopferungsvollen Leistung musste sich die Elf von TuS-Coach Marc Steil dennoch am Ende den Cosmonauten mit 1:2 geschlagen geben und schied somit in der zweiten Runde des Rheinlandpokals aus.

Den Pokalabend im Nettetalstadion eröffnete die zwei Ligen tiefer angesiedelten Hausherren wie aus dem Bilderbuch. Keine 60 Sekunden waren gespielt, als ein Einwurf bei Artur Kurogjan landete, der mit einem tiefen Steckpass Walid Hanioui auf die Reise schickte. Hanioui erlief den Ball und schloss von halbrechts punktgenau in die linke Ecke des gegnerischen Tores ab und sorgte somit aus Gästesicht für eine kalte Dusche. Zudem beflügelte das frühe 1:0 die ohnehin formstarken Mayener, die den Oberligisten in der ersten Halbzeit mit hoher Laufbereitschaft und Disziplin weitestgehend vom eigenen Tor weghalten konnte.

i Der Mayener Kristian Taskov (rechts) und Cosmos-Kapitän Taha Aksu im Kampf um den Ball - im Duell der zweiten Rheinlandpokalrunde setzte sich der Oberligist aus Koblenz knapp mit 2:1 beim TuS durch. Jörg Niebergall

„Wir hatten sehr viel Ballbesitz, waren aber in unseren Offensivaktionen zu überhastet und sind dadurch immer wieder am tiefstehenden Mayener Abwehrbollwerk abgeprallt“, bestätigte Cosmos-Coach Yusuf Emre Kasal den Eindruck. Während Mayen defensiv kaum etwas zuließ, verfehlte Leon Kohlhaas mit seinem Abschluss in der 40. Minute das gegnerische Tor und ein mögliches 2:0 nur um Millimeter.

In der Halbzeit schien Kasal dann die richtigen Worte und Stellschrauben gefunden zu haben, denn im Gegensatz zur offensiv blassen ersten Hälfte, fanden die Cosmonauten nach dem Seitenwechsel immer öfters den Weg vor das Tor von TuS-Torwart Dominik Klein. Oftmals waren es dabei Flanken aus den Halbfeldern, die für Gefahr sorgten. So fiel der Ausgleich von Nao Oriyama, der von Matthias Heck bedient wurde, nach dem genannten Schema (55.). Die Koblenzer hatten nun ihre beste Phase und eine Reihe an guten Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Eine erneute Flanke, die Mayens Kapitän Marcel Löhr unglücklich an die eigene Latte lenkte, prallte Luan Krasniqi vor die Füße, der in der 72. Minute keine Mühe hatte, das für die Koblenzer erlösende 2:1 zu erzielen. „Ich hatte trotz des knappen Sieges nicht das Gefühl, dass wir ausscheiden würden. Natürlich wäre es angenehmer gewesen, wenn wir unsere Chancen besser genutzt und so früher für Ruhe gesorgt hätten“, sagte Kasal.

SV Weitersburg – Ahrweiler BC 0:2 (0:0)

Zwei Standardsituation mussten für den klassenhöheren Ahrweiler BC herhalten, um die knifflige Rheinlandpokal-Aufgabe beim Bezirksligisten SV Weitersburg zu lösen. Ein Halbfeldfreistoß von der linken Seite auf den kurzen Pfosten, wo Markus Pazurek sträflich freigelassen wurde, diente dem Ahrweiler BC in der 75. Spielminute als Dosenöffner zum Einzug in die dritte Runde. Aus einer nahezu identischen Situation traf später Tobias Reuter in der Nachspielzeit ebenfalls per Kopf (90.+3) und machte so den Deckel auf einen aus Sicht des Rheinlandligisten äußerst komplizierten Pokalabend.

Zuvor hatten sich die Gäste vor allem im ersten Spielabschnitt äußerst schwergetan gegen mutig auftretende Gastgeber, die sogar hätten in Führung gehen können: Nach einer guten halben Stunde lief Devin Amedov aus einem Konter heraus frei auf den Kasten der Kurstädter, chippte den Ball über Keeper David Weidner, traf aber nur den Pfosten. Eine weitere gute Gelegenheit ließ zudem Lars Velten nach der Pause aus rund 13 Metern ungenutzt (55.), bevor die Gäste, die im Vergleich zum letzten Ligaspiel fünfmal gewechselt hatten, ab der 60. Minute mehr und mehr den Druck erhöhten und am Ende nicht unverdient gewannen.

„Wir haben sicher kein gutes Spiel gemacht, am Ende aber verdient gewonnen. Es war ein typisches Pokalspiel. Man darf nicht vergessen, dass beide Mannschaften nur eine Klasse trennt. Letztendlich sind wir froh über das Weiterkommen“, meinte Ahrweilers Trainer Mike Wunderlich. „Wir haben es sowohl kämpferisch als auch spielerisch sehr gut gemacht, haben uns aus den Drucksituationen gelöst und waren meiner Meinung nach lange dem 1:0 näher als der Gegner. Die Jungs haben tolle Werbung für sich betrieben. Heute bin ich trotz der Niederlage wirklich stolz“, kommentierte Weitersburgs Trainer David Koca.

SG Mörschbach – TuS Immendorf 1:5 (1:1)

Mit drei Treffern binnen sieben Minuten machten die Immendorfer Mitte des zweiten Durchgangs in Mörschbach alles klar. Die erste knappe halbe Stunde ging so ziemlich ohne Chancen über die Bühne, Immendorf hatte mehr Spielanteile, aber eben auch keine Einschussgelegenheiten. Bis zur 28. Minute: Marko Slowik zog über links mit viel Dampf an zwei Mörschbachern vorbei und traf mit rechts zum 1:0 (28.) für Immendorf. Doch hinten präsentierte sich der Gast wenig sattelfest. Der hoch aufgeschossene Innenverteidiger Lukas Claus tauchte unter einem langen Schlag, der gefühlt ewig unterwegs war, hindurch. SG-Spielertrainer Simon Peifer hatte längst spekuliert, brachte sich in Position und schloss erfolgreich ab – 1:1 (38.).

Beim Immendorfer 2:1 (61.) setzte sich Mittelstürmer Robin Reichert klug im Rücken von Leon Schulzki ab und verwertete per Direktabnahme die Hereingabe des eingewechselten Maximilian Fischer. Eine scharfe Ecke von Mattis Thörner wurschtelte sich Keeper Silas Kiefer wohl selbst hinter die Linie, spätestens nach dem Gestocher im Anschluss hieß es 3:1 (66.) für den TuS. Dann hatte noch der gekommene Marcel Gimm seine Auftritte: Zunächst mit einem Linksschuss in den Winkel zum 4:1 (68.), dann per Kopf zum 5:1-Schlusspunkt (89.). Der Immendorfer Trainer Marvin Schenk fasste passend zusammen: „Wir haben viel durchrotiert, auch weil wir sehr ausgeglichen besetzt sind. Deswegen kann das auch nie eine Ausrede für irgendwas sein. Eigentlich hatten wir den unebenen Platz gut angenommen, gingen auch in Führung. Das 1:1 darf so nie passieren. Die Viertelstunde nach dem Seitenwechsel fand ich ganz schlimm von uns. Mit dem 2:1 begannen dann 20 Minuten, in denen wir wie eine Dampfwalze über Mörschbach hinweg sind. Pflichtaufgabe bestanden.“

FC Metternich – TuS Kirchberg 2:3 (1:1, 2:2) nach Verlängerung

Erst in der Verlängerung und mit einer gehörigen Portion Glück konnte sich der Rheinlandligist TuS Kirchberg bei Bezirksligist FC Germania Metternich durchsetzen. Nach 120 Minuten stand ein 3:2 (1:1, 2:2, 2:2)-Sieg der Hunsrücker zu Buche, der laut FC-Coach Leo de Sousa den Spielverlauf keineswegs widerspiegelt: „Ich habe eine Drangphase der Kirchberger Mitte der ersten Halbzeit vernommen, ansonsten waren wir in den 90 Minuten und in der Verlängerung bestimmend.“

Dass das Duell bei den auf dem Papier klassentieferen Germanen kein einfaches Unterfangen werden würde, dürfte den Gästen schon vorab klar gewesen sein. Erschwert wurde das Ganze durch einen frühen Rückstand, denn in der fünften Minute köpfte Metternichs Fabien Fries nach einem Eckball seine Farben in Front. Den frühen Schock verdaute Kirchberg vergleichsweise gut, Silas Wilbert belohnte die beste Phase mit dem Ausgleich (26.), zudem hatte kurze Zeit später Kevin Engelmann auch noch die Führung auf dem Fuß.

„Defensiv haben wir nichts mehr zugelassen, vorne dafür kein Glück im Abschluss gehabt.“

Metternichs Trainer Leo de Sousa

Das Blatt sollte sich nach der Pause aber zugunsten der immer stärker werdenden Hausherren wenden. Dabei ließ sich der FC auch nicht vom 1:2 durch Nico Wilki per Kopf (66.) aus dem Konzept bringen, denn Roman Wiese antwortete nur einige Minuten später mit dem Ausgleich (73.). „Defensiv haben wir nichts mehr zugelassen, vorne dafür kein Glück im Abschluss gehabt“, haderte de Sousa, der seine Mannschaft auch in der anschließenden Verlängerung im Vorteil sah. Dass am Ende die Gäste den Einzug in die dritte Runde bejubeln durften, lag an einem Freistoß von Routinier Andre Spengler in der 113. Minute. Aus rund 30 Metern hätte Spenglers Versuch eigentlich eine sichere Beute für FC-Keeper Marcel Kemper sein müssen, allerdings rutschte der Ball Unglücksrabe Kemper beim Aufnahmeversuch durch Arme und Beine. „Wir haben sicherlich nicht unseren besten Tag erwischt. Trotzdem zählt nur der Einzug in die nächste Runde“, atmete Kirchbergs Trainer Selim Denguezli durch.