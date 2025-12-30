FV Morbach kappt die Mörschbacher „Sohren-Serie“

Zwischen den Jahren war wieder einiges los beim 5. Provinzial-Cup in Sohren. Beim Männerturnier waren die Zuschauerränge sehr gut gefüllt, die 250 Besucher sahen mit dem FV Morbach zum ersten Mal einen anderen Sieger als die SG Mörschbach.
Lesezeit 4 Minuten
Beim fünften Provinzial-Cup der SG Sohren/Büchenbeuren hat zum ersten Mal nicht die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen gewonnen. Nach vier Turniersiegen in Serie musste der Fußball-Bezirksligist diesmal dem Rheinlandligisten FV Morbach den Vortritt lassen.