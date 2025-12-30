5. Provinzial-Hallencup FV Morbach kappt die Mörschbacher „Sohren-Serie“ Michael Bongard 30.12.2025, 15:46 Uhr

i Das fünfte und letzte Tor von Morbachs Sam Schurich (gelbes Leibchen) beim 5. Provinzial-Cup in Sohren - und das wichtigste. Schurich erzielte das 1:0 gegen Mörschbach um (von links) Daniel Römer, Simon Peifer und Torwart Leon Roth. Am Ende hieß es 1:1, das Remis reichte Morbach zum Turniersieg in Sohren. Peifer wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt vor dem Morbacher Matthias Haubst (rechts). Dennis Irmiter

Zwischen den Jahren war wieder einiges los beim 5. Provinzial-Cup in Sohren. Beim Männerturnier waren die Zuschauerränge sehr gut gefüllt, die 250 Besucher sahen mit dem FV Morbach zum ersten Mal einen anderen Sieger als die SG Mörschbach.

Beim fünften Provinzial-Cup der SG Sohren/Büchenbeuren hat zum ersten Mal nicht die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen gewonnen. Nach vier Turniersiegen in Serie musste der Fußball-Bezirksligist diesmal dem Rheinlandligisten FV Morbach den Vortritt lassen.







