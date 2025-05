Was vor zwei Jahren als ein ambitioniert wirkendes Projekt des Fußballkreises WW-Sieg begann, fand in Kroppach seinen krönenden Abschluss. In der Halbzeitpause des Spiels gegen die Altinternationeln des 1. FC Köln wurde der Spendenscheck übergeben

Fast genau zwei Jahre ist es her, als sich der Fußballkreis Westerwald-Sieg unter seinem Vorsitzenden Marco Schütz dazu entschied, über die „Fly & Help“-Stiftung von Reiner Meutsch eine Schule in Ruanda für 50.000 Euro zu bauen. Das zu Beginn ambitioniert wirkende Projekt wurde über zwei Jahre in zahlreichen Veranstaltungen vom Kreisvorstand forciert und fand nun mit dem Auftritt der Altinternationalen des 1. FC Köln gegen eine Kreisauswahl in der „Reiner-Meutsch-Arena“ in Kroppach sein famoses Ende. Während der Halbzeitpause des Spiels konnte Marco Schütz dem Stiftungsgründer Reiner Meutsch einen Scheck über sage und schreibe 80.000 Euro übergeben.

„In den zwei Jahren wurden so viele Aktionen gemacht, dass es nun für eine große Schule mit mehreren Klassenräumen reicht.“

Reiner Meutsch, Gründer der Stiftung „Fly & Help“.

„Ich bin geflasht von der Summe. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben“, so Schütz bei der Scheckübergabe. „In den zwei Jahren wurden so viele Aktionen gemacht, dass es nun für eine große Schule mit mehreren Klassenräumen reicht. Das Geld geht eins zu eins in den Schulbau, und die Schule wird 2027 mit dem Namen „Fußballkreis Westerwald-Sieg“ eröffnet. Vielen Dank auch an den 1. FC Köln für den Auftritt heute„, so Meutsch bei der Entgegennahme des Schecks.

Jannik Freestyle zaubert am Ball

Bei bestem Wetter trat im Vorprogramm ab 17 Uhr Deutschlands bekanntester Fussball-Freestyler, Jannik Freestyle, auf und begeisterte mit seinem Können die zahlreich erschienen Kinder und Erwachsenen gleichfalls. Trotz der noch laufenden Fußballsaison und des Bundesligafinales hatten 500 Zuschauer den Weg nach Kroppach gefunden und sorgten bei dem tollen Event für den passenden Rahmen. Beim anschließenden Spiel kamen diese voll und ganz auf ihre Kosten und sahen in den 80 gespielten Minuten ganze zwanzig Tore.

Letztendlich setzten sich die Altinternationalen aus Köln souverän mit 15:5 (6:1)-Toren durch. Neben den bekannten Altstars wie Stephan Engels, Matthias Scherz, Carsten Cullmann und Holger Gaissmayer hatten die Kölner auch zahlreiche ehemalige Jugendauswahlspieler mit im Kader, die einige fußballerische Leckerbissen zeigten. Bei der Kreisauswahl unter Trainer Michael „Billy“ Wilhelm wurde zur Pause fast komplett durchgewechselt, sodass jeder zum Einsatz kam. Für die Tore der Kreisauswahl sorgten Stefan Schäfer (3x), Thomas Schäfer und Jörg Schüler. Für den FC trafen Matthias Scherz, Stephan Engels, Manuel Glowacz (2x), Lucas Musculus (3x), Hakeem Hamadouche (2x), Mahmut Temür, Holger Gaissmayer (4x) und Babak Nourbakhash.

Zwei 13-jährige Linienrichter

Trainer der Altinternationalen war Herbert Zimmermann, Trainer und Repräsentant der ITP-Fussballschule des 1. FC Köln. Geleitet wurde die Partie von den Schiedsrichtern Jens Hülpüsch und Benjamin Fischer, beide vom FSV Kroppach. Ein Highlight war das Spiel für die beiden 13-jährigen Jungschiedsrichter Leo Thiel und Mika Enders, die als Linienrichter an den Seiten fungierten.