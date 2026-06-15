Abend in der „Denkfabrik“ Fußballkreis WW-Sieg lädt Legenden nach Bad Marienberg Jens Kötting 15.06.2026, 14:49 Uhr

i Marco Schütz (rechts, hier beim Kreisehrenamtsabend), Vorsitzender des Förderkreises des Fußballkreises Westerwald-Sieg, ist der Initiator des „Legendenabends“ in Bad Marienberg. Erfolgstrainer Milan Sasic (links) gehört zu der prominenten Gästeliste. Jens Kötting

Prominente Namen werden im Westerwald erwartet. Der neu gegründete Förderkreis des Fußballkreises konnte mehrere frühere Bundesligaspieler sowie Weltmeister und Olympiasieger für einen Abend in der Denkfabrik gewinnen. Alles für den guten Zweck.

Großes bahnt sich beim Förderverein des Fußballkreis Westerwald-Sieg an. Der für seine zahlreichen Aktivitäten bekannte Fußballkreis plant einen „Legendenabend“ in Bad Marienberg“, der mitten in der Fußball-Weltmeisterschaft des Jahres 2026 an große Weltmeisterschaften wie die von 2006 und 2014, aber auch an große olympische Höhepunkte erinnern soll.







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