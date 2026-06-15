Prominente Namen werden im Westerwald erwartet. Der neu gegründete Förderkreis des Fußballkreises konnte mehrere frühere Bundesligaspieler sowie Weltmeister und Olympiasieger für einen Abend in der Denkfabrik gewinnen. Alles für den guten Zweck.
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Großes bahnt sich beim Förderverein des Fußballkreis Westerwald-Sieg an. Der für seine zahlreichen Aktivitäten bekannte Fußballkreis plant einen „Legendenabend“ in Bad Marienberg“, der mitten in der Fußball-Weltmeisterschaft des Jahres 2026 an große Weltmeisterschaften wie die von 2006 und 2014, aber auch an große olympische Höhepunkte erinnern soll.