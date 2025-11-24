Fußballkreis WW/Sieg feiert die vielen Ehrenamtler

Mit DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig als Ehrengast wurde das Ehrenamt im Fußballkreis Westerwald/Sieg feierlich wertgeschätzt. Neben Talkrunden, Ehrungen und Laudationes, wurden auch die Kreispokal-Halbfinals ausgelost.
Am Freitagabend fand in der Denkfabrik in Bad Marienberg-Eichenstruth zum dritten Mal der Kreisehrenamtsabend des Fußballkreises Westerwald/Sieg statt. Im Gegensatz zu den Vorjahren hatten alle Gäste und Fußballinteressierten eine einfache Anreise, da es erstmals nicht schneite und stattdessen nur frostig kalt war.