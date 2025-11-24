Andreas Rettig als Ehrengast Fußballkreis WW/Sieg feiert die vielen Ehrenamtler Jens Kötting 24.11.2025, 21:29 Uhr

i Zu den ersten Gratulanten beim Kreisehrenamtsabend des Fußballkreises Westerwald/Sieg gehörte auch DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig (Dritter von Rechts). Jens Kötting/Fußballkreis WW/Sieg

Mit DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig als Ehrengast wurde das Ehrenamt im Fußballkreis Westerwald/Sieg feierlich wertgeschätzt. Neben Talkrunden, Ehrungen und Laudationes, wurden auch die Kreispokal-Halbfinals ausgelost.

Am Freitagabend fand in der Denkfabrik in Bad Marienberg-Eichenstruth zum dritten Mal der Kreisehrenamtsabend des Fußballkreises Westerwald/Sieg statt. Im Gegensatz zu den Vorjahren hatten alle Gäste und Fußballinteressierten eine einfache Anreise, da es erstmals nicht schneite und stattdessen nur frostig kalt war.







