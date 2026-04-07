Im Kreispokal Westerwald/Sieg Fußballer setzen ein starkes Zeichen für Solidarität Jona Heck 07.04.2026, 15:44 Uhr

i Die SG Wallmenroth/Scheuerfeld (in Blau) und der SV Adler Niederfischbach (in Weiß) setzten ein starkes Zeichen für Solidarität. Anna Hachenberg

Im Fußball-Kreispokal Westerwald/Sieg siegt der SV Adler Niederfischbach mit 3:0. Doch das Spiel gerät zur Nebensache, als Solidarität und gesellschaftliche Verantwortung beider Teams im Mittelpunkt stehen.

Im Halbfinale des Kreispokals Westerwald/Sieg setzte sich der SV Adler Niederfischbach am Ostermontag mit 3:0 bei der SG Wallmenroth/Scheuerfeld durch. Der Fußball stand an diesem Tage allerdings nicht im Vordergrund, viel mehr eine gemeinsame Aktion beider Vereine, die zweifelsohne Respekt verdient.







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