Im Fußball-Kreispokal Westerwald/Sieg siegt der SV Adler Niederfischbach mit 3:0. Doch das Spiel gerät zur Nebensache, als Solidarität und gesellschaftliche Verantwortung beider Teams im Mittelpunkt stehen.
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Im Halbfinale des Kreispokals Westerwald/Sieg setzte sich der SV Adler Niederfischbach am Ostermontag mit 3:0 bei der SG Wallmenroth/Scheuerfeld durch. Der Fußball stand an diesem Tage allerdings nicht im Vordergrund, viel mehr eine gemeinsame Aktion beider Vereine, die zweifelsohne Respekt verdient.