Der Start der neuen Fußball-Saison rückt immer näher. Da war es an der Zeit, dass sich die Vertreter der Vereine mit den Verantwortlichen des Kreises trafen, um detailliert zu planen. Beim Staffeltag in Bad Ems kamen sie einen großen Schritt voran.

Wenn ab August der Ball wieder rollt, werden sich die meisten Zuschauer womöglich erst an ein paar Neuerungen gewöhnen müssen. Frauen auf dem Platz zwischen lauter Männern? Das ist in der neuen Saison in allen Kreisligen möglich und nennt sich „gemischtes Spielen“. Gleichfalls ist auf diesen Ebenen das Wiedereinwechseln von Spielern nun durchweg erlaubt. Mit den Veränderungen befassten sich die Vereinsvertreter auf einer Staffeltagung des Fußballkreises Rhein-Lahn in Bad Ems.

Dass bei solchen Veranstaltungen auf Shirts und Trainingsjacken nicht nur die Namen von bekannten Rhein-Lahn-Vereinen zu lesen sind, bürgert sich immer mehr ein, seit kreisübergreifend Fußball gespielt wird. Gleich sind die Regeln indes für alle. Platzordner sind Pflicht, betonte Kreissachbearbeiter Alexander Wiediker aus Diez. Künftig müssen sie Westen tragen statt Armbinden. Ordnerlisten und Spielberichtsbögen müssen die Vereinsleute den Schiedsrichtern ausgedruckt vorlegen – weltweite Digitalisierung hin oder her.

i Viel zu erfahren gab es für die Vereinsvertreter bei der Staffeltagung im Bad Emser Gasthaus "Alt Ems". Thorsten Stötzer

Nur eine einzige Begegnung war „farbenfroh“

Die Tagung im Gasthaus „Alt Ems“ bot nicht nur Neues, sondern ebenso die Gelegenheit zu einem Rückblick. „Die vergangene Saison ist gut gelaufen“, sagte Wiediker übers Spieljahr 2024/2025 inklusive Entscheidungsspielen. In allen Staffeln habe es dank intensiver Kommunikation keine organisatorischen Härtefälle gegeben. „Ein großes Dankeschön seitens der Schiedsrichter sprach Patrick Heim aus Burg Hohenstein als Obmann der Unparteiischen auf Kreisebene aus. Nur eine einzige Begegnung war „ein bisschen farbenfroh“, berichtete er.

Großen zeitlichen Raum nahmen die Spielpläne für die Kreisligen A 3, B 5 und C 7 ein, die unter der Federführung des Rhein-Lahn-Kreises stehen. Noch höher sei der Aufwand im Vorfeld gewesen, schilderte Alexander Wiediker. Tagelang saß der Kreissachbearbeiter aus Diez demnach bis Mitternacht an den Entwürfen am PC. „Die C-Klasse ist die schwierigste Klasse. Doch wir haben fast jeden Wunsch der Vereine erfüllt“. Das flexiblere Aufstellen der Pläne soll sich im Laufe der Runde bewähren. Verlegungen auf andere Wochentage als Samstag und Sonntag waren jetzt noch im Einzelfall zu besprechen.

Manche Vereine müssen mit ihren Mannschaften mittlerweile in verschiedenen Sportkreisen antreten, ergänzte der Rhein-Lahn-Kreisvorsitzende Oliver Stephan (Gückingen). „Selbst nicht glücklich“ äußerte er sich über die Vorgabe im Rahmenplan, dass der letzte Spieltag im Mai 2026 auf Pfingsten fällt. Einige Dinge bleiben erhalten. „Heimrecht-Tausch ist generell verboten“, Ausnahmen seien lediglich möglich, wenn im Winterhalbjahr Naturrasen-Plätze unbespielbar seien und der Gegner über einen Kunstrasen verfügt.

Inzwischen fest im Regelwerk etabliert ist die Kapitänsregel, laut der nur der Spielführer auf dem Platz mit dem Schiedsrichter diskutieren soll, erläuterte Heim. „Schiedsrichter-Ball ist ein großes Thema“; künftig soll die Mannschaft das Spielgerät bekommen, die in Ballbesitz war, die letzte Ballberührung sei nicht mehr ausschlaggebend. Eine Doppelberührung beim Elfmeter werde fortan großzügiger bewertet. Landet der Ball im Tor, wird der Strafstoß wiederholt. Abgepfiffen wird aber bei Abprallern vom Pfosten.

Acht Sekunden: Torleute müssen sich sputen

Milder umgegangen wird bei Eingriffen ins Spiel, wenn „keine unsportliche Art“ zu vermuten ist, beispielsweise wenn ein Ersatzmann eine Kugel aufs Feld zurückkickt, die die Linie noch nicht vollständig überquert hatte. Neue Gesten der Schiedsrichter soll es obendrein zu bewundern geben. Sie stehen mit der „Acht-Sekunden-Regel“ in Zusammenhang, an die sich Torhüter beim Abstoß halten sollen. Halten sie den Ball in Händen, haben sie besagte acht Sekunden Zeit bis zum Abstoß. Der Referee zeigt dabei die letzten fünf Sekunden mit seinen Fingern an. Ein lautes Vorzählen sei allerdings nicht vorgesehen. Wird die Frist überschritten, darf sich das jeweils andere Team über einen Eckball freuen.

Kreispokal: Die Paarungen der 1. Runde

i Fast wie in der Sportschau: Patrick Heim (links) und Helmut Hohl beim Auslosen der ersten Runde im Kreispokal. Thorsten Stötzer

Am ersten Wochenende im August steht die erste Runde des Kreispokals an. Beim Staffeltag ergab die Auslosung folgende Paarungen:

Kreispokal A/B: SG Altendiez/Gückingen II – SV Braubach, TuS Weinähr – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen, FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II – SG Mühlbachtal, SG Rheinhöhen III – TuS Niederneisen, Spfr Bad Ems II – TuS Holzhausen, SG Aar-Einrich II – SG Rheinhöhen, TuS Singhofen – TuS Burgschwalbach II, SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II – SG Nievern/Arzbach, TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – Spfr Bad Ems, SG Rheinhöhen II – SV Diez-Freiendiez, FSV Welterod – TuS Nassau.

Kreispokal C: TuS Singhofen II – SG Altendiez/Gückingen III, SG Winden/Nassau II – SG Nievern/Arzbach II, SV Diez-Freiendiez II – SV Braubach II, TuS Katzenelnbogen/Klingelbach II – SG Bogel/Reitzenhain/Bornich III, TuS Singhofen III – SG Birlenbach/Schönborn, FC Linde Berndroth – SG Mühlbachtal III, FSV Welterod II – TuS Burgschwalbach III.