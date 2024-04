Plus Nentershausen/Niederroßbach

Zwei Spiele am Freitag: Eisbachtal kann als Tabellenführer nächtigen – FC HWW muss zum Dritten Mülheim-Kärlich

Von René Weiss & Moritz Hannappel

i Während Nils Wettengl (rotes Trikot) mit den Spfr Eisbachtal zum Höhenflug Richtung Tabellenspitze ansetzt, gilt es für den FC HWW Niederroßbach (links Philipp Roeder, rechts Lorenz Vincent Marquardt) darum, in der Abstiegszone nicht den Anschluss zu verlieren. Beide Teams sind bereits am Freitagabend im Einsatz. Foto: Horst Wengenroth

Auswärtsspiele mit eher kurzer Anfahrt in den Koblenzer Raum stehen bereits am Freitagabend für die Eisbachtaler Sportfreunde und den FC HWW Niederroßbach auf dem Plan. Die Spvgg EGC Wirges, der dritte Fußball-Rheinlandligist aus dem Westerwaldkreis, ist erst am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den TuS Kirchberg gefordert.