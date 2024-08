Es geht um die Grundtugenden: Zu selten stemmten sich die Spieler der SG Malberg, wie in dieser Szene Bastian Bleeser (am Boden liegend), gegen die drohende Derby-Niederlage beim VfB Wissen (in Blau von links Felix Arndt, Luca Kirschbaum). Am Samstag wollen sie das ändern. Foto: Manfred Böhmer/balu