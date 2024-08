Plus Wissen Wissens Luca Kirschbaum schießt fehlerhafte Malberger ab: VfB-Angreifer trifft vor 510 Zuschauern dreifach Von Jens Kötting i Matchwinner beim 4:0-Heimsieg: Auch wenn Malbergs Kapitän Arthur Becker (rechts) in dieser Szene eng an Wissens Luca Kirschbaum (links) klebt, konnte er nicht verhindern, dass der VfB-Angreifer dreifach trifft. Insgesamt agierten die Gäste beim Saisonauftakt gegen einen robusten VfB zu harmlos. Foto: Manfred Böhmer/balu Der VfB Wissen hat das Auftaktspiel der Rheinlandliga-Saison 2024/2025 gegen den Lokalrivalen, die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen, auf dem heimischen Rasen im Dr. Grosse-Sieg-Stadion hoch verdient mit 4:0 (1:0) für sich entschieden. Lesezeit: 3 Minuten

Vor der stattlichen Kulisse von 510 Zuschauern ließen die Hausherren in der eigenen Defensive nicht viel zu und nutzten in der Offensive ihre Chancen, wenn auch mit tatkräftiger Unterstützung der Gäste, gut aus. „Im Ergebnis gesehen haben wir bei allen vier Toren kräftig mitgeholfen. Wir müssen uns in den Zweikämpfen ...