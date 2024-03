Plus Zerf

Wissen lässt sich in Überzahl abschießen – 1:5 bei bärenstarker SG Hochwald

Von Andreas Hundhammer

Wissen-Coach Dirk Spornhauer sprach am Wochenende bei der SG Hochwald von einem Gegner, der „von der spielerischen Klasse her nicht da unten rein“ gehöre in der Tabelle, die den Dritten der Vorsaison eher im Abstiegskampf denn im Titelrennen ausweist. Warum Spornhauer mit seiner Einschätzung durchaus recht hat? Mit 1:5 (1:1) unterlag sein VfB Wissen auf dem Kunstrasen in Zerf, obwohl die Gäste fast über die gesamte Spielzeit hinweg mit einem Mann mehr auf dem Feld gestanden hatten.