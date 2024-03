Ein gewohntes Bild: Intensive Zweikämpfe (hier Eisbachtals Tom Trabusch in Rot gegen Wissens Armando Grau) sowie einen Fußball, der häufiger in der Luft als auf dem Boden zu finden war, bekamen die 210 Zuschauer auf dem Wissener Hartplatz am Samstagnachmittag häufig zu sehen. Foto: balu