Plus Wirges/Nentershausen

Wirges und Eisbachtal sind zum Siegen verdammt: Vor dem Derby haben sich die Verhältnisse verschoben

Von Marco Rosbach

i Im Hinspiel lockte das Derby 1000 Zuschauer nach Nentershausen. Auf ähnlichen Zuspruch hoffen nun auch die Verantwortlichen in Wirges, wo ebenfalls freier Eintritt gewährt wird. Marcel Horz (rechts) dürfte in der EGC-Verteidigung gesetzt sein, Eisbachtals Lukas Reitz (links) hingegen fällt vermutlich verletzt aus. Foto: Andreas Hergenhahn

An der Tabelle der Rheinlandliga lässt sich der aktuelle Trend noch nicht ablesen, da stehen die einen unverändert weit unten und die anderen immer noch ziemlich weit oben. Aber die Verhältnisse zwischen den alten Rivalen, der Spvgg EGC Wirges auf Rang 16 und den Eisbachtaler Sportfreunden auf Platz 2, scheinen sich in den vergangenen Wochen etwas verschoben zu haben. Doch was heißt das, wenn heute Abend um 19.30 Uhr in Wirges der Westerwälder Fußball-Klassiker angepfiffen wird?