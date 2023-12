Plus Westerwald Wirges nutzt vor Kellerduell guten Draht nach Engers – Niederroßbach enttäuscht von Primus Schneifel An Fußball ist seit den Schneefällen der vergangenen Woche und den anhaltend kalten Temperaturen im Westerwald nicht zu denken. Doch zumindest zwei der drei Rheinlandligisten werden am Wochenende – Stand jetzt – spielen, obwohl sie auf ihrer eigenen Anlage keine Möglichkeit haben zu trainieren. Während der FC HWW Niederroßbach darüber fassungslos ist, konnte sich die Spvgg EGC Wirges dank guter Kontakte immerhin „auswärts“ vorbereiten. Von Marco Rosbach

SG Schneifel - FC HWW Niederroßbach (Sa., 17 Uhr, in Jünkerath). „Nullkommanull Verständnis“ hat Max Ramb dafür, dass seine Mannschaft am Samstagnachmittag auf dem Kunstrasen in Jünkerath antreten soll. „Am 22. November haben wir zum letzten Mal auf dem Platz gestanden“, sagt der Niederroßbacher Trainer. Danach ging nichts mehr im ...