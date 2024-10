Plus Linz

Wichtiger 2:1-Sieg gegen Mülheim-Kärlich: Linz kann sich auf Heimstärke verlassen

Von Tom Hardt

i Nach dem Unentschieden gegen Wittlich vor zwei Wochen punktete der VfB Linz (weiße Trikots) nun zu Hause gegen ein Spitzenteam sogar dreifach, besiegte den Tabellenzweiten Mülheim-Kärlich dank eines leidenschaftlichen Auftritts mit 2:1. Foto: Heinz-Werner Lamberz

Der VfB Linz weiß, wie man sich gegen Top-Teams behauptet, zumindest am heimischen Kaiserberg. Nach dem verdienten Punktgewinn vor zwei Wochen gegen Spitzenreiter SV Rot-Weiß Wittlich musste nun auch der Tabellenzweite aus Mülheim-Kärlich erkennen, dass der Aufsteiger mehr und mehr in der Rheinlandliga ankommt. 2:1 (1:0) siegten die Schützlinge von VfB-Coach Thomas Schuster gegen den Titelkandidaten, kletterten dadurch in der Tabelle auf Platz elf und verschafften sich somit wieder etwas Luft im Tabellenkeller.