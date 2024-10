Westerburgs Trainer Meuer fordert anderes Gesicht seiner Spieler: Nach Hochwald-Klatsche geht's nach Immendorf

Wieder die Grundtugenden zeigen: Im Heimspiel gegen die SG Hochwald (grätschend Maximilian Hoffmann, rechts Torhüter Jan Niklas Koltes) war die SG Westerburg (blaues Trikot Albert Kudrenko) in allen Belangen unterlegen. Den Einsatz, den Hochwalds Hoffmann in dieser Szene zeigt, wünscht sich SG-Trainer Oliver Meuer von seinen Spielern in Immendorf. Foto: Horst Wengenroth