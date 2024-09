Plus Wittlich Westerburg-Coach Meuer mit Déjà-vu in Wittlich: Aufsteiger unterliegt dem Tabellenführer um Torjäger Lauer Von Marco Rosbach i Früher Torjäger auf dem Feld, heute Trainer der SG Westerburg an der Seitenlinie: Oliver Meuer. Foto: Andreas Hergenhahn Am Tag nach seinem 49. Geburtstag gab es für Oliver Meuer zwar keine Geschenke, doch dafür wurde der Trainer der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod bei der 0:4 (0:2)-Niederlage seiner Mannschaft bei Rheinlandliga-Spitzenreiter SV Rot-Weiss Wittlich an seine eigene Fußball-Vergangenheit als Torjäger erinnert. Lesezeit: 2 Minuten

„Ich habe in dieser Klasse ja schon einige gute Stürmer gesehen, aber er hat eine besondere Klasse“, lobte Meuer Wittlichs Yannick Lauer, der auch gegen die Westerwälder zweimal zuschlug und seine Trefferquote so auf 13 nach oben schraubte. „Er ist einer, der den Unterschied ausmacht.“ Bei der Nachfrage, was den Mann, ...