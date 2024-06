Plus Koblenz/Boden

Wer spielt wo und gegen wen? Staffeleinteilungen im Rheinland stehen in wenigen Tagen fest

Von René Weiss

i In früheren Zeiten als Schiedsrichter gefragt, heute der erste Ansprechpartner, wenn es um die Einteilung der Staffeln im FVR gefragt: der Spielausschussvorsitzende Jens Bachmann. Foto: Marco Rosbach

Wo Jens Bachmann in diesen Tagen in fußballerischer Mission auftritt, bringen seine Gegenüber ein Thema fast immer zur Sprache: „Ist schon absehbar, in welche Staffel unser Verein kommt?“ Oder: „Wir würden gerne gegen andere Gegner spielen. Können wir uns freiwillig dafür melden?“